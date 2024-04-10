初瓦、嚮辣疑食物中毒+21 多數就醫後返家休養

初瓦捷運西門店暫停營業。（擷取自初瓦臉書）

2024/04/10 19:16

〔記者江采蓁／台北報導〕王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案，台北市衛生局截至今天（10日）分別接獲醫院通報49人（新增17人）及54人（新增4人）陸續發生嘔吐、腹瀉症狀就醫，多數民眾就醫後即返家休養。

台北市衛生局持續追蹤「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案，截至今天日10點，分別接獲醫院通報49人（新增17人）及54人（新增4人）陸續發生嘔吐、腹瀉症狀並至醫院就醫，多數民眾就醫後即返家休養。

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衛生局提醒，民眾若於4月2日到5日間曾到「初瓦台北西門店」跟「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」用餐，有腸胃不適等症狀，即日起到4月15日可到台北市聯合醫院仁愛院區及中興院區設立「食安特別門診」看診（時間為上下午各1診，六日未開診），民眾可於網路依院區掛號。

衛生局呼籲，為預防食品中毒事件發生，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並確實遵守「清潔」、「迅速」、「加熱或冷藏」、「避免疏忽」四大原則，以確保食品衛生安全。

衛生局提醒，民眾如發生疑似食品中毒事件，應到醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣；如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089，以上稽查結果，都可上台北市政府衛生局網站查詢。

嚮辣捷運西門店暫停營業。（擷取自嚮辣臉書）

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