蘆竹警分局長異動 李建民「交棒」黃益三

2019-07-22

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕蘆竹警分局昨天上午在山腳國中舉辦「奔跑吧！蘆竹」暑期青春大隊接力賽暨社區治安座談會，湧入上千位民眾。巧合的是，市警局十名高階警官即將異動，蘆竹分局長李建民今天將調往平鎮分局，遺缺由警察局行政科長黃益三接任，二人昨天都站上跑道，分別擔任第一、二棒，由李建民「交棒」給黃益三，象徵警政治安一棒接一棒。

蘆竹警分局今年翻轉以往制式化的青春專案宣傳及社區治安座談會方式，邀請蘆竹鄉親、機關、公司、社區、協勤民力等，分別組隊與警方進行大隊接力競賽，共有五十二隊、四一六人同場參加，現場還有美食攤位、闖關遊戲、小小重機體驗營等，盼透過競賽活動寓教於樂，讓民眾更了解青春專案的意義。

市警局近期有十名高階警官異動，三線二星包括市警局督察長許錫榮調任副局長、宜蘭縣警局局長吳坤旭接任市警局督察長、警察局主任秘書魏慶賢調任台中市警局督察長、警政署行政組組長賈樂吉調任市警局主任秘書、桃園分局分局長翁群能升任苗栗縣警察局局長。

三線一星高階警官部分，包括平鎮分局長黃炳訓接任桃園分局長、蘆竹分局長李建民接任平鎮分局長、市警局行政科長黃益三接任蘆竹分局長、市警局交通大隊長陳士寶調任南投縣警局副局長、南投縣警局副局長林樹國調任市警局交通大隊長。

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