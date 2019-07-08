免費課輔 台南妙惠居士林15年不中斷

2019-07-08

〔記者劉婉君／台南報導〕妙惠居士林辦理七股區國小課後義務輔導班，協助照顧弱勢家庭學生，十五年來不中斷，近年來，更陸續擴大到國中及高中，昨天首度舉辦國小、國中、高中聯合結業式，共有廿四名學生結業。

昨日結業式 國小生獲贈腳踏車

七股區國小課後義務輔導班創辦迄今已十五年，四年前加開國中課後輔導班，去年再增設高中課後輔導班，總計已結業的學生二○四人，在校生有七十五人。結業典禮昨天在七股區大埕里漁民活動中心舉行，結業學生們演唱感恩的心，感謝社會各界愛心相伴。

妙惠居士林創辦人吳文正表示，課輔班協助的學生，以七股區家庭經濟狀況不佳的單親或隔代教養學生為主，集結各界的力量，鼓勵、關懷學生，讓想繼續升學的學生，可以擁有一個無後顧之憂的就學環境。

吳文正說，第一屆結業的學生中，有的已娶妻生子，有些會回到課輔班幫忙照顧小朋友，有的也會時常寄物品回來關懷其他小朋友，而今年結業的兩名高中生，一人考上陸軍專科學校、一人考上警察專科學校，孩子們優秀表現，就是最好的回饋。

奇美醫院員工 集資捐款助課輔

妙惠居士林顧問林正雄也是佳里奇美醫院公共事務室專員，每年與院內同事、親友共同捐款資助課輔班，今年共集資十九萬元，除依往例買腳踏車送給國小結業的學童外，其餘款項交由妙惠居士林繼續照顧弱勢小朋友。

此外，各界也捐贈手錶、涼被、記憶枕等禮物給結業的學生。

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