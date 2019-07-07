行銷水產 侯友宜、林右昌共煮漁夫鍋

2019-07-07

〔記者林欣漢／基隆報導〕新北、基隆先前的小卷、萬里蟹產量論戰休兵，新北市長侯友宜、基隆市長林右昌昨天相見歡！兩人一起到基隆市正濱漁港彩色屋拍照、接受頭足類小學堂測驗、共煮基隆特色的漁夫鍋、PK誰煮的好吃；侯友宜表示，不論新北或基隆的小卷，兩市都會合作保育，兩地漁民也樂見其成。

水產不分你我 兩市攜手合作

侯友宜、林右昌昨合體行銷兩市的特色水產，都說這些水產來自同一個漁場，大家都是一家人、不分你我，來新北、基隆吃海鮮都是最佳選擇；兩人也大口喝下柚子啤酒、品嚐吉古拉、墨魚及飛魚卵香腸，侯友宜笑說：「基隆與新北的海鮮鍋最棒了，這麼好吃早該找我來，歡迎林右昌也來新北，下次換我請客。」林右昌一口應允，兩人的互動「很麻吉」。

侯友宜表示，新北的「小卷」與基隆的「鎖管」是同一種生物，小卷、中卷及透抽都是同一種，只是大小不同，魷魚、花枝、軟絲則是小卷的親戚，非常有趣，但不管如何，新北小卷與基隆鎖管都是來自同一個漁場捕撈的一家人，兩市共同行銷更能相輔相成，品牌共存共榮。

林右昌也說，基隆舉辦鎖管季已十五年，希望大家食用海鮮，但也不希望過度濫捕，每年三月及十一月禁捕小卷，希望海洋資源永續經營；侯友宜認同基隆市讓漁獲永續的海洋保育值得借鏡，兩市要一起努力。

新北 推親子遊、知識闖關活動

為了行銷小卷等漁產，新北、基隆都推出系列活動，新北市即日起至七月二十八日，每週六、日下午在深澳漁港的深情海岸餐廳旁廣場推出親子遊，有三十米的超長氣墊海水溜滑梯、海盜船，七月十三日起有海洋知識闖關活動，認識分辨小卷等海洋生物，闖關成功有獎品。

瑞芳區漁會將推出中秋海鮮禮盒，八月一日起開放預購，即日起到新北市漁業處臉書粉絲團「新北漁樂快爆」參加活動，有機會抽到中秋海鮮禮盒。

基隆 辦美食講座、漁夫鍋競賽

在基隆市部分，即日起至九月二十二日舉行「美食實境解謎」活動，民眾到四十間店家消費即可參加抽獎；「跨界美食交流」活動邀請主廚及美食專家進行四場講座；「嚴選漁夫鍋競賽」從七月廿三日至八月三十日報名，民眾參加票選有機會抽中iPad；中秋節連假的九月十四日將首次在正濱漁港彩色屋舉辦BBQ啤酒趴，部分活動必須報名費，詳情到「基隆特色美食節」官網查詢。

☆飲酒過量 有害健康☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法