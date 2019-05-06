幼教師生比 立委提案調降為1:12

2019-05-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕幼兒園師生比長達三十八年未改，二十多位立委近日連署提案，要求修正幼教法下修師生比，從現行一比十五下修為一比十二。全教總盼修法能降低幼教師過勞，避免幼兒受傷受虐發生；但私幼憂心，幼教師資缺乏，成本增加恐掀漲價風；教育部則盼公共化教保服務達一定比例後，再評估降低師生比可行性。

避免幼教師過勞 降低兒虐事件

我國自七十年公告「幼稚教育法」，即訂幼兒園師生比一比十五，但三十八年來出生人口由四十一萬減至十八萬，國中小班級人數已從四十五降到三十人以下，幼兒園卻仍每班三十人、師生一比十五。

陳曼麗、洪宗熠等多名立委因而連署提案，要求修正幼教法第十六條，將師生比降為一比十二；洪宗熠說，面對少子化，希望給國家幼苗更好教育及照顧。

全教總認為，幼兒園重視一對一教學，加上兒虐、受傷事件頻傳，與教保員過勞、血汗有關，支持降師生比改善幼教品質。

但私幼團體之一的幼教聯合總會會長何明德則認為，關鍵在幼教師資缺乏，且有縣市財政窘困、不願新設公幼等問題，若調降師生比，將使公托名額再降，私幼也成本大增，家長恐將面臨學費調漲問題，不可不慎。

教部︰公共化達比例後 再評估

教育部國教署表示，依立院一○四年附帶決議，須先將幼兒園公共化比例提高，預計一○六年起八年內增三千班，整體達到廿七萬名規模、公共化達一定程度，才能評估師生比調降。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/