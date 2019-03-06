同婚專法逕付二讀 協商冷凍期1個月

2019-03-06

〔記者謝君臨、彭琬馨、黃捷／綜合報導〕立法院民進黨團昨於院會提案，將「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」（同婚專法）逕付二讀，國民黨團及親民黨團雖主張退回程序委員會重新提出，但經表決後仍通過逕付二讀；依規定，朝野將進行為期一個月的「協商冷凍期」，由民進黨團負責召集協商，若協商無共識，最快將於下月表決三讀通過。

民進黨團總召柯建銘指出，同婚專法到委員會也不會有結果，因此黨團建議先處理程序問題，其他不同團體提出的不同版本也建議一併逕付二讀、併案協商。行政院長蘇貞昌則重申，我們都同一國的，都在同一塊土地上，「給人家空間，就是給自己空間」，希望大家包容不同，讓台灣向前走、社會更和善。

民進黨團所提逕付二讀案，以贊成五十九票、反對廿四票、棄權五票的結果通過，其中棄權者包括民進黨立委黃國書、許智傑、邱議瑩、何欣純及莊瑞雄。

支持同婚的國民黨立委許毓仁等並未出席投票，網友們猛酸「毓仁不淑」。許毓仁則在臉書發文表示，「沒去投票並不代表反對」。

同婚專法草案逕付二讀，國民黨立委黃昭順質詢時怒批，民進黨團的做法讓去年底公投的七百多萬民意，「連討論機會都沒有」，情緒相當激動；蘇貞昌則強調，行政院尊重立法院決議。黃昭順爆氣說：「我們很憤怒，不答詢你可以回去。」蘇揆一聽，馬上說「謝謝」，轉身回座，留下黃昭順面對空無一人的備詢台。

反同婚團體下一代幸福聯盟（簡稱幸福盟）認為該法律違反公投結果，在曾獻瑩、游信義帶領下，前往台北地檢署按鈴控告行政院長蘇貞昌瀆職，希望司法介入偵查，促使政府落實民意。

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