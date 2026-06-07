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    首頁 > 生活

    鋒面報到天氣不穩 高雄農改場籲農民加強防汛措施

    2026/06/07 08:30 記者羅欣貞／屏東報導
    降雨易導致紅龍果濕腐病，花謝後應盡速摘除花瓣。（高雄區農業改良場提供）

    降雨易導致紅龍果濕腐病，花謝後應盡速摘除花瓣。（高雄區農業改良場提供）

    近來天氣受低壓帶、鋒面接近、西南風增強等因素影響，天氣不穩定，高雄區農業改良場提醒農民，鋒面影響期間常伴隨間歇性強降雨、雷擊及強陣風，請務必密切注意氣象預報，及早預作田間防汛措施，以減少作物損失。

    高雄農改場場長羅正宗提醒農友，6月進入「芒種」節氣後，氣溫與雨量明顯升高，劇烈降雨或連續豪雨易導致田間浸水、植株根系受損或病害蔓延，為降低災損，農友應掌握防範重點，包括汛期前應檢視並疏通田區周邊排水溝渠，確保排水順暢，減少田間浸水時間。其次，正值盛產期蔬果，如芒果、荔枝及瓜類作物等，應在雨前儘快採收銷售或貯藏；水稻若已屆收穫期，應適期採收以防倒伏及穗上發芽。

    此外，鋒面常伴隨強烈對流，應加強固定蔬菜及花卉設施的遮蔭網、防蟲網或防雨塑膠布，防止瞬間強風造成設施破損；也應調整施肥管理，若遇連續降雨，肥料應分次減量施用，避免強降雨造成肥料流失，或因積水於低漥處導致鹽害，同時也要強化病害防治。

    場長羅正宗進一步指出，低窪地區果園務必注意排水，必要時應設置抽水設備。水稻若發生倒伏，請農友儘速排水，避免品質劣化。紅龍果於花謝後應儘速摘除花瓣，以防降雨導致濕腐病。

    防汛期間的預防措施是降低農損的關鍵，高雄農改場表示，已成立各項作物技術服務團，提供專業技術諮詢服務，農友若有相關預防措施或災後復耕等技術問題，可逕洽高雄農改場。

    豪雨過後，田區積水應儘快排除，避免根部受損，也可減少病菌危害。（高雄區農業改良場提供）

    豪雨過後，田區積水應儘快排除，避免根部受損，也可減少病菌危害。（高雄區農業改良場提供）

    水稻已屆採收期，若遇倒伏，應儘速排水或適期收穫。（高雄區農業改良場提供）

    水稻已屆採收期，若遇倒伏，應儘速排水或適期收穫。（高雄區農業改良場提供）

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