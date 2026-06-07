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    首頁 > 生活

    突破傳統伴手禮限制 黑糖糕脆脆融合鹹餅與黑糖糕優點

    2026/06/07 08:27 記者劉禹慶／澎湖報導
    黑妞研發黑糖糕脆脆，成功將賞味期延長8個月。（黑妞黑糖糕提供）

    黑妞研發黑糖糕脆脆，成功將賞味期延長8個月。（黑妞黑糖糕提供）

    澎湖是觀光勝地，長期以來伴手禮代表是黑糖糕、鹹餅，常見遊客整箱整箱購買送回台灣，扮演澎湖觀光產業火車頭角色，黑妞以低溫烘烤打造「黑糖糕脆脆」，直接將黑糖糕、鹹餅特色融入，並延長賞味期至8個月，再次掀起澎湖伴手禮市場革命。

    深耕澎湖多年的黑妞黑糖糕，持續以創新方式推廣在地特色點心。由於黑糖糕長期受到保存期限問題所困，讓部分旅客不敢大量購買。新近推出的「黑糖糕脆脆」，以黑糖糕為基底，經低溫烘烤製成，保留黑糖香氣，呈現酥脆口感，帶來不同於傳統黑糖糕的全新體驗，更能延長保存期限，解決現行常溫3天保存期困境，有效拓寬黑糖糕銷售空間。

    除了經典黑糖糕之外，黑妞近年持續投入產品研發，巧克力黑糖糕曾獲國際風味評鑑肯定，同時推出好運雙醬、海菜酥及紫菜酥等特色商品，讓澎湖伴手禮擁有更多元的選擇，這都歸功負責人鄭龍蛟不斷研發。其中，海菜酥、紫菜酥及好運雙醬中的紫金醬，皆選用澎湖白沙講美村紫菜養殖班所生產的在地食材；仙果醬則選用澎湖在地仙人掌果製成。透過在地食材的運用，希望讓更多人認識澎湖豐富的海洋資源與地方特色產業。

    黑妞表示，未來將持續結合澎湖在地食材與創新研發，讓更多人看見澎湖的好味道，也讓澎湖伴手禮展現更多可能。同時黑妞多年來持續贊助澎湖旅遊、運動賽事，對於澎湖觀光發展貢獻良多。

    北武跆拳道理事長許祿寶（左），致贈黑妞黑糖糕業者鄭龍蛟感謝狀。（記者劉禹慶攝）

    北武跆拳道理事長許祿寶（左），致贈黑妞黑糖糕業者鄭龍蛟感謝狀。（記者劉禹慶攝）

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