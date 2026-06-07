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    2026雄校聯24校37團成發 逾兩萬人擠爆駁二現場

    2026/06/07 08:43 記者王榮祥／高雄報導
    2026雄校聯、高雄市高中職暨大專院校聯合社團成發，共集結24所高中職及大專院校、37組學生社團演出。（青年局提供）

    2026雄校聯、高雄市高中職暨大專院校聯合社團成發，共集結24所高中職及大專院校、37組學生社團演出。（青年局提供）

    2026雄校聯、高雄市高中職暨大專院校聯合社團成發，共集結24所高中職及大專院校、37組學生社團演出，以強大音樂、熱舞與創意展攤能量席捲港灣，累計吸引超過2萬人次擠爆會場。

    活動壓軸「年度霸主：萬金榮耀挑戰賽」競爭激烈，最終由鼓山高中「Guess康輔社」與小港高中「創意氣球造型社」，分別奪下舞台表演及互動展攤的年度霸主，各自抱回1萬5千元獎金。

    本屆雄校聯由高市青年局、毒品防治局共同策畫，昨在駁二藝術特區淺三碼頭熱血登場，以強大音樂、熱舞與創意展攤能量席捲港灣，並融入反毒元素，透過有獎徵答等互動方式深化毒品防制觀念。

    內容涵蓋熱門音樂、熱舞、民謠吉他、電子音樂、嘻哈文化、儀隊及日本劍術等多元類型社團輪番登台演出；特色展區則匯集攝影、咖啡、機器人、編輯、踏青及學生會等多元社團，並結合青春拍貼機、留言牆及互動體驗活動，展現學青多元興趣與創意能量。

    青年局長林楷軒表示，對許多社團幹部而言，成發不僅是展現一年來努力成果的重要時刻，從前一天的風雨交加到當天的豔陽高照，更讓這段卸任幹部前的回憶顯得彌足珍貴。

    2026雄校聯、高雄市高中職暨大專院校聯合社團成發，吸引逾兩萬人擠爆會場。（青年局提供）

    2026雄校聯、高雄市高中職暨大專院校聯合社團成發，吸引逾兩萬人擠爆會場。（青年局提供）

    憑藉豐富互動內容與創意展示的小港高中創意氣球造型社，獲得本屆「互動展攤年度霸主」並獲得1萬5千元獎金。（青年局提供）

    憑藉豐富互動內容與創意展示的小港高中創意氣球造型社，獲得本屆「互動展攤年度霸主」並獲得1萬5千元獎金。（青年局提供）

    鼓山高中Guess康輔社以精彩演出榮獲「舞台表演年度霸主」，不僅抱回1萬5千元獎金，更成為本屆雄校聯成發最受矚目舞台人氣王。（青年局提供）

    鼓山高中Guess康輔社以精彩演出榮獲「舞台表演年度霸主」，不僅抱回1萬5千元獎金，更成為本屆雄校聯成發最受矚目舞台人氣王。（青年局提供）

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