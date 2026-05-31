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    高鐵延伸整合鳳山至九曲堂鐵路立體化 高市鳳山、大寮交界處將設雙鐵共構站

    2026/05/31 00:20 記者陳文嬋／高雄報導
    鐵道局將在鳳山與大寮交界處，新設1座雙鐵共構站，上層為台鐵通勤車站，下層設置高鐵整備站。（記者陳文嬋攝）

    鐵道局將在鳳山與大寮交界處，新設1座雙鐵共構站，上層為台鐵通勤車站，下層設置高鐵整備站。（記者陳文嬋攝）

    高鐵延伸屏東計畫將整合鳳山至大樹九曲堂鐵路立體化，鐵道局將於鳳山、大寮交界處，新設1座雙鐵地下共構站，上層為台鐵通勤車站、下層為高鐵整備站，朝向「二島四股」配置，保留未來設站可能，以符合地方期待。

    高鐵延伸屏東全長26.2公里，沿台鐵路廊經高雄市左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮，於大樹區跨越高屏溪後，在屏東六塊厝設站，規劃高雄站、屏東站、屏東車輛基地，其中高雄市最大區鳳山計畫人口調升42萬人，地方不滿高鐵延伸屏東卻過站不停，鐵道局將於潛盾隧道過大智陸橋後，以明挖隧道於國道七號下方增設1座整備站，後續出土採高架型式至屏東。

    此外，高雄鐵路地下化出土段緊鄰鳳山區北門里住宅密集區，火車加速爬坡噪音大影響地方，保留大智陸橋形成交通瓶頸車禍多，地方陳情鐵路地下化延伸大寮，市府提出鳳山至大樹九曲堂鐵路立體化計畫，全長7.5公里，將由鳳山站地下岔口岔出於國道七號下方增設1座通勤站，後續出土採地面形式於九曲堂銜接既有軌道，串聯楠梓、仁武、和發等產業園區，加速推動地方發展。

    地方不希望二度開挖，市府建議整合兩項計畫，於鳳山與大寮交界、鄰近國道七號下方，新設1座雙鐵地下共構站，上層為台鐵通勤車站，下層為高鐵整備站，作為列車整備儲存空間，保留未來設站可能，且因應共構站體結構需求，及預留未來較佳營運條件，朝向「二島四股」配置，即2座島式月台及4條軌道。

    高鐵延伸屏東進入第二階段環評，已將整備站納入規劃，預計明年底完成審查；市府也啟動鳳山至九曲堂鐵路立體化可行性研究，配合環評預計明年底完成，高鐵延伸屏東最快2039年完工通車。

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