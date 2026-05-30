泮池清淤、泥巴變墨條 360年台南孔廟古蹟不只讀歷史

立人國小校長王全興（右）與台南孔廟文化基金會執行長葉重利（左）一起清淤取泥。（台南孔廟文化基金會提供）

擁有360年歷史的台南孔廟，不只是傳承儒學文化的精神地標，如今更從歷史古蹟轉化為環境教育基地，創造「泥巴變墨條」！迎接6月5日世界環境日，台南孔廟文化基金會將展開泮池清淤與生態調查行動，號召民眾一同關心文化資產與環境永續。

基金會執行長葉重利、中西區長蔡佳甫及基金會董事、市議員沈震東，日前先帶領基金會人員一起走入池中清淤。眾人捲起褲管、手持鏟子，在泥濘中揮汗工作，成了守護泮池的「鏟子超人」。

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葉重利表示，「泮池」中的「泮」有一半之意，半月形池體源自古代禮制文化，也象徵學海無涯、謙遜求知的精神。然而歷經歲月累積，池底逐漸堆積大量淤泥，不僅影響水質，也阻礙生態循環。此次清淤不只是單純的環境整理，更像是一場與歷史的對話，希望透過實際行動，守護府城珍貴的文化記憶。

除了清淤，基金會也同步進行水中生物調查，藉由採樣與紀錄，掌握魚類及其他水生生物現況，作為未來棲地改善的重要依據。基金會希望透過長期復育，讓泮池的水下生物多樣性提升至少20%，打造更友善的生態環境。

此外，清出的泮池底泥也將展開一段創新再生之旅。昨（30）日立人國小校長王全興帶領學生到孔廟戶外教學時，自己也親自參與取泥工作。基金會邀請樂土創辦人郭文毅博士協助研究，未來將透過篩選、乾燥與加工程序，並加入具循環利用價值的菱殼碳，製作成具有文化特色的墨條。

未來民眾能以來自孔廟泮池的泥製成墨條揮毫書寫，讓文化保存、環境教育與循環經濟理念融入生活。基金會也邀請民眾於世界環境日共同參與清淤、生態調查，共同見證泮池的新生。

台南孔廟號召民眾於6月5日「世界環境日」為環境出力。（台南孔廟文化基金會提供）

台南孔廟泮池變身環境教育基地。（記者洪瑞琴攝）

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