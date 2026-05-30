初夏最療癒無肉微旅行 千人齊聚竹北探索蔬食、聽音樂看展覽

初夏最療癒的無肉微旅行，上千人齊聚竹北市水圳公園探索蔬食音樂與展覽。（無肉新生活推廣協會提供）

「看見自己 See Ourselves」蔬食推廣活動今天在新竹縣竹北市的水圳公園登場，結合「蔬食、音樂、展覽」，吸引千人盛裝齊聚草地野餐，在初夏晚風中，開啟向內探索的優雅飲食。

活動由題陞自然農場主辦，攜手無肉市集、21維根、草食百老匯以「看見自己」為主題，透過飲食、藝術與生命故事的分享，引導人們重新認識自己的內在力量與慈悲本質。題陞董事長顏芬說，當我們停下腳步看見自己，更有能力同理生命。活動更打破傳統市集框架，以全場「零一次性餐具」的極致減塑堅持，展現對地球的承諾。

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竹北市長鄭朝方也受邀出席分享，他曾茹素10餘年，至今仍以蔬食為主要的飲食習慣。過去大家總認為吃素是因宗教，但現在蔬食已轉化成一種生活態度，越來越多年輕人為了健康、環境永續加入無肉行列。現在的蔬食精緻且多元，不吃肉同樣能滿足饕客的味蕾，看到這麼多創意滿滿的蔬食攤位，已讓他食指大動，每攤都想品嚐。

活動現場也邀請重量級歌手舉辦草地音樂會，包括畢書盡、許富凱、鼓鼓呂思緯、吳汶芳、林采欣以及綠龍與他的大提琴輪番演出，讓民眾在夕陽與晚風陪伴下，享受專屬於初夏的浪漫時光。金鐘演員林嘉俐、蔬食男神楊子儀以及愛海庇護所主理人駱鴻賢也應邀到場分享生命故事，吸引不少親子參與。

初夏最療癒的無肉微旅行，上千人齊聚竹北市水圳公園探索蔬食音樂與展覽。（無肉新生活推廣協會提供）

初夏最療癒的無肉微旅行，上千人齊聚竹北市水圳公園探索蔬食音樂與展覽。（無肉新生活推廣協會提供）

初夏最療癒的無肉微旅行，上千人齊聚竹北市水圳公園探索蔬食音樂與展覽。（無肉新生活推廣協會提供）

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