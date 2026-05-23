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    首頁 > 生活

    今年首例本土登革熱現蹤高雄！ 6旬男發燒肌肉痠痛確診

    2026/05/23 18:46 記者羅碧／台北報導
    疾管署今日公布，國內今年首例本土登革熱病例，為1名居住高雄市前鎮區60多歲男性。（資料照）

    疾管署今日公布，國內今年首例本土登革熱病例，為1名居住高雄市前鎮區60多歲男性。（資料照）

    今年首例本土登革熱病例在高雄出現！患者為1名居住高雄市前鎮區的60多歲男性，因出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等症狀就醫，經登革熱NS1快篩及PCR檢驗皆呈陽性，確診感染第一型登革熱。

    由於他在潛伏期內沒有國外旅遊史，研判屬本土感染，高雄市衛生局已啟動社區擴大採檢及緊急防治作業，盼及早找出可能隱藏個案。

    疾管署發言人曾淑慧表示，個案平時活動地以高雄市前鎮區住家及工作地為主，經疫調後，確認潛伏期間沒有出國紀錄，因此判定為今年首例本土登革熱病例。目前個案密切接觸者2人無疑似症狀，採檢NS1快篩及PCR皆為陰性。

    為避免疫情擴散，高雄市衛生局已規劃於社區進行擴大採檢，同時針對確診個案居住地及工作地周邊展開緊急防治措施，包括加強病媒蚊密度調查、清除孳生源，以及對個案與接觸者進行衛教宣導，希望及早阻斷社區傳播鏈。

    疾管署統計，今年截至目前，國內累計64例登革熱確定病例，其中1例為本土病例，其餘63例為境外移入，主要來自東南亞及南亞國家，以印尼19例最多，其次為馬爾地夫14例、越南8例，整體病例數與去年同期68例相當。

    從全球疫情來看，今年截至4月已累計超過102萬例登革熱病例及300多例死亡個案，疫情主要集中於美洲地區，其中以巴西、玻利維亞病例數較多；古巴及蓋亞那疫情也快速升溫。亞洲鄰近國家方面，馬來西亞、越南及東帝汶近期疫情持續上升，越南、斯里蘭卡、柬埔寨及寮國今年病例數亦高於去年同期。疾管署評估，隨著氣溫升高及雨季接近，疫情仍有升溫風險。

    疾管署提醒，近期天氣炎熱且各地陸續降雨，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，定期巡視並清除居家內外積水容器，降低病媒蚊孳生機會。外出活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用經核可的防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似登革熱症狀，應盡速就醫，並主動告知旅遊及活動史，以利及早診斷與防治。

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