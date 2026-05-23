蕭美琴：玩具圖書館從桃園推動到全台灣 展現台灣人相互關懷的力量

副總統蕭美琴（中，比大愛心手勢者）、桃園市副市長蘇俊賓（中左）等人，今早出席台灣玩具圖書館與和泰汽車合辦「玩具復活節」桃園場活動，與大小朋友合影。（記者陳璟民攝）

5月28日「世界遊戲日」將至，副總統蕭美琴今天（23日）上午到桃園市龍安國小，出席台灣玩具圖書館、和泰汽車合辦「玩具復活節」桃園場，蕭致詞說，過去廿幾年來，玩具圖書館從桃園出發，推動到全台灣，讓更多小朋友享受有玩具一起成長的樂趣，像這樣的公益活動，在社會各角落中，展現台灣人相互關懷的力量。

蕭美琴與立委張雅琳、桃園市副市長蘇俊賓、玩圖理事長余良玲、和泰汽車協理林裕昌等人，跟數百名大小朋友一起闖關「打倒污染怪獸」，從中理解「責任消費與生產」的意義，「誰需要優先席」關卡則結合「健康與福祉」主題，透過角色思考、討論不同族群的需求與社會包容的重要性。

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蕭美琴表示，玩圖獲得和泰汽車、台塑集團等民間夥伴支持，尤其超過1萬名志工在各地搜集資源，然後整理、清潔、消毒、分類、拿出來流動及運用，令人感動，這是環保、循環再生的行動，更是將愛分享的行動。

蘇俊賓說，「垃圾只是錯放位置的資源」，玩圖與和泰合作「玩具愛分享」系列活動，不只是將回收物再利用，更是讓孩子理解資源可以被重新整理、重新分享，再次成為陪伴他人的物品，讓玩具不只是從購買、擁有到丟棄的單向流程，而是透過修復來傳遞愛心與故事。

林裕昌表示，和泰投入「玩具愛分享」計畫已第11年，內容與時俱進，今年設計讓學童參與「玩具再生體驗營」，動手整理與再生玩具；余良玲提及，玩圖執行「玩具愛分享」，迄今回收超過500公噸二手玩具，相當於13萬棵樹木1年的碳吸附量，每年再生超過5萬件玩具，提供國內外1790個單位使用，延續玩具的生命。

桃園市副市長蘇俊賓今早出席台灣玩具圖書館與和泰汽車合辦「玩具復活節」桃園場活動，他致詞讚說這是透過修復玩具來傳遞愛心與故事的活動。（記者陳璟民攝）

副總統蕭美琴（中）今早出席台灣玩具圖書館與和泰汽車合辦「玩具復活節」桃園場活動，體驗回收再利用玩具的平衡遊具並與小朋友擊掌。（記者陳璟民攝）

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