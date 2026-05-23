「人本交通」變行人地獄？台中復興路人行道施工民怨炸鍋

「人本交通」變行人地獄？台中復興路人行道施工民怨炸鍋2026/05/23 18:46 記者蔡淑媛／台中報導
台中市南區復興路人行道施工逾7個月，人行道與路面落差超過10公分，三角錐占滿騎樓與人行道。（記者蔡淑媛攝）
台中市南區復興路人行道施工引發民怨！市議員陳雅惠指，施工已逾7個月，工期過長且品質不佳，人行道與路面落差超過10公分，三角錐占滿騎樓與人行道，機車擠滿騎樓、行人被迫走上車道。交通局長葉昭甫回應表示，該工程地下管線複雜，工程進度受管線下挖影響，將盡速改善。
市議員陳雅惠、陳俞融、蕭隆澤、張芬郁、謝家宜、陳淑華等人關心南區復興路人行道工程，指去年9月施工至今已逾7個月，現場三角錐占滿騎樓與人行道，動線破碎，機車擠滿騎樓，行人被迫走上車道，長者與身障者幾乎無法通行，要求市府儘速改善。
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陳雅惠表示，該工程路段為重要幹道，附近有學校，診所與商家林立，長期施工影響生意，一個月前已反映施工問題，現在到場勘查仍未改善，排水溝還堆積混凝土堆，公車族與行人只能走上馬路被迫人車爭道，險象環生，施工品質與整體規劃失當。
葉昭甫表示，該工程屬人本交通改善計畫，道路為帶狀施工，地下有部分寬頻與相關管道須在開挖後才能確認位置，管線下挖影響工程進度，將加速工序，並針對人行道與道路銜接處進行調整，確保後續鋪面可順利齊平，現場三角錐占用與通行問題，也會檢討改善。
台中市南區復興路人行道施工逾7個月，人行道與路面落差超過10公分，三角錐占滿騎樓與人行道。（議員陳雅惠提供）
台中市議員陳雅惠指復興路人本交通改善工程，施工已逾7個月，工期過長且施工品質不佳，人還不能走。（記者蔡淑媛攝）