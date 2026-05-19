05/19 各報重點新聞一覽

美國聯邦眾議院議長強生十七日重申美國國會將持續支持台灣，堅決阻擋中國侵佔台灣。（法新社檔案照）

自由時報

美眾院議長強生：堅決阻擋中國奪台

針對美國總統川普是否批准對台軍售，及台灣提升國防預算的努力，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson，見左上圖，法新社檔案照）十七日對賴清德總統相關談話表達肯定，並重申美國國會將持續支持台灣，堅決阻擋中國侵佔台灣。

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人道援助烏克蘭戰爭截肢者重建生活 國合會與馬爾他國際 簽署合作意向書

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第七十九屆世界衛生大會（WHA）昨起在瑞士日內瓦召開，我國於場外舉辦首屆「WHA台灣智慧醫療暨健康產業展」。國合會與馬爾他國際在「WHA台灣智慧醫療暨健康產業展」開幕式期間，簽署「烏克蘭人道援助計畫合作意向書」，將協助因戰爭截肢、受傷的烏克蘭民眾逐步重建生活，外交部長林佳龍與馬爾他騎士團駐團副常代卡默見證簽約儀式。

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防堵黑幫滲透宮廟 中南部6縣市同步掃黑 逮68人

大甲媽祖遶境與北港朝天宮接連爆發暴力衝突，引發社會不安，為防堵黑幫勢力滲透宮廟，藉宗教活動擾亂社會，警政署祭出鐵腕，自四月廿七日起連續十天，聯合台中、彰化、南投、雲林、嘉義市及嘉義縣共六縣市啟動同步掃黑專案，共動員二〇一一名警力，瓦解十二個犯罪組織、逮捕六十八名嫌犯，查扣五十四萬一千元不法金流，力求穩定地區治安。

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聯合報

白宮列事實清單 美中建立建設性戰略穩定關係

大陸國家主席習近平十四日在北京與美國總統川普舉行會談，白宮十七日公布事實清單指出，川普與習近平同意，美中應在公平互惠的基礎上，建立「建設性戰略穩定關係」。雖然川普在川習會後表示他曾鉅細靡遺的和習近平討論台灣軍售議題，但白宮公布的事實清單並未提及台灣。

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賴總統明就職滿2年 憲政首例總統彈劾案今投票

賴清德總統明天就職滿兩年，立法院今天舉行賴總統彈劾案記名投票，為中華民國憲政史上首次總統彈劾案。國民黨團今先召開黨團大會，將一致投下同意彈劾票；民眾黨團也說將團進團出投票，追究總統失職行為。民進黨團質疑在野黨搞鬥爭，將進場投票，表達反對意見。

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中國時報

川習會後 美中定調 建設性戰略穩定關係

大陸國家主席習近平在北京「川習會」上，提出構建陸美建設性戰略穩定關係，美國白宮17日晚以事實清單的方式，確認此一對兩國關係的新定義。不過，相較於習闡述「四個穩定」，白宮則強調美陸應在「公平與互惠」的基礎上，構建建設性戰略穩定關係。

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三星大罷工倒數 韓股一度熔斷

韓國三星電子超過4萬5000名員工揚言21日起大罷工，勞資18日進行第二輪談判。市場憂心忡忡，韓股18日開盤跌4.7％，接著觸發熔斷。韓國總統李在明呼籲勞工應該受到尊重，韓國總理金民錫則暗示政府可能動用緊急調解權，地方法院也已介入，不過三星工會強調，若談判破裂，法院判決也不能阻止罷工。

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國合會與馬爾他國際在日內瓦簽署「烏克蘭人道援助計畫合作意向書」，外交部長林佳龍（左）在場見證。（國合會提供）

為防堵黑幫勢力滲透宮廟，警政署祭出鐵腕，聯合中彰投雲嘉等六縣市，執行同步掃黑行動。（記者姚岳宏翻攝）

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