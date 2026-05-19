竹山沒有殯儀館 議員建議綠能中心用地設生命園區

南投縣政府為提升民眾治喪品質與需求，在南投市新建的生命園區已完工。（資料照，記者張協昇攝）

竹山鎮是南投縣第四大行政區，但目前並無殯儀館，議員陳玉鈴與蔡孟娥在議會定期會質詢時均要求縣府協助公所籌建殯儀館，陳玉鈴並建議爭取原本規劃設置綠能永續中心的土地，改設為生命園區。

蔡孟娥與陳玉鈴表示，竹山人口多，但至今仍無正式殯儀館設施，對於居住公寓或無空間搭棚辦喪事的家庭，治喪期間每天必須往返文殊寺或到最近的名間殯儀館，來回奔波相當辛苦，在高齡化社會下，善終需求只會持續增加，希望縣府協助公所規劃籌建殯儀館，在民眾的人生畢業典禮上給予尊嚴，也減輕家屬治喪負擔。

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陳玉鈴並指出，過去縣府曾在竹山規劃設置處理垃圾的綠能永續中心，這塊土地交通便利、人口密度近，遠離住宅與學區核心，建議可向國產署爭取土地撥用，改設為竹山生命園區。

縣府民政處長林琦瑜答詢說，縣內部分鄉鎮，就民眾殯葬的可近性與便利性，確實有所需求，目前縣府除改善位於南投市的縣立殯儀殯設施及新建生命園區外，各鄉鎮公所若能對於自己的殯葬需求，找到合適土地規劃施設，縣府均會積極協助。

陳玉鈴建議原本規劃設置綠能永續中心的土地，改設為竹山生命園區。（記者張協昇攝）

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