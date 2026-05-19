防堵黑幫滲透宮廟 中南部6縣市同步掃黑 逮68人

為防堵黑幫勢力滲透宮廟，警政署祭出鐵腕，聯合中彰投雲嘉等六縣市，執行同步掃黑行動。（記者姚岳宏翻攝）

警政署祭鐵腕 動員逾兩千警力

大甲媽祖遶境與北港朝天宮接連爆發暴力衝突，引發社會不安，為防堵黑幫勢力滲透宮廟，藉宗教活動擾亂社會，警政署祭出鐵腕，自四月廿七日起連續十天，聯合台中、彰化、南投、雲林、嘉義市及嘉義縣共六縣市啟動同步掃黑專案，共動員二〇一一名警力，瓦解十二個犯罪組織、逮捕六十八名嫌犯，查扣五十四萬一千元不法金流，力求穩定地區治安。

瓦解12犯罪組織 查扣54萬不法金流

警政署表示，為防制犯罪組織、幫派分子介入宮廟或宗教民俗活動，未來除以「棒打出頭鳥」模式，快速強力打擊、即時處置，並將聯合各目的事業主管機關，針對幫派投資或經營之行業、宮廟等據點處所，進行強力行政干預與裁罰，徹底斬斷黑幫生計金流與依附空間。

請繼續往下閱讀...

警政署指出，本次專案行動打破以往行政轄區界線，結合中部生活圈的縣市警察局進行區域聯防，針對暴力事件立即打擊，雲林縣方面，檢警逮捕涉聚眾傷害朝天宮前董事長的蔡姓主嫌等廿三人；彰化縣則針對大甲媽祖遶境期間的妨害公務事件擴大追查，鎖定身穿印有「彩鳳庵」字樣服飾的滋事分子，將陳男等七人查緝到案。

警政署說，為將隱藏於宮廟陣頭中的幫派分子連根拔起，專案期間共掃蕩七〇五處黑幫經營或經常出入的據點。

警政署重申，嚴格禁止任何犯罪組織介入民俗活動，將持續透過跨轄區的情資整合與團隊合作，鎖定核心首腦精準打擊，絕不容許不法分子挑戰公權力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法