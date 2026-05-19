為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今南部高溫36度！ 各地偏熱 週四午後降雨範圍擴大

    2026/05/19 06:52 即時新聞／綜合報導
    今日白天溫暖偏熱，基隆北海岸及東半部高溫約28至30度，西半部高溫約30至33度，其中南部近山區有局部地區可能出現36度左右高溫。（資料照）

    今日白天溫暖偏熱，基隆北海岸及東半部高溫約28至30度，西半部高溫約30至33度，其中南部近山區有局部地區可能出現36度左右高溫。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（19日）環境為東南至偏南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，受海陸風輻合影響，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨，戶外活動建議攜帶雨具以備不時之需。

    溫度方面，各地夜晚清晨低溫普遍為21至24度，白天溫暖偏熱，基隆北海岸及東半部高溫約28至30度，西半部高溫約30至33度，其中南部近山區有局部地區可能出現36度左右高溫，中午前後紫外線偏強，請民眾注意防曬並多補充水分。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週三（20日）各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週四（21日）至週五（22日）太平洋高壓略為東退，華南鋒面稍接近台灣，風向轉為西南風，各地大多為多雲到晴，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後降雨區域擴大，中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週六（23日）及下週一（25日）環境仍為西南風，各地為多雲到晴，午後東北部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮地區及中部山區亦有零星短暫雷陣雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    24 ~ 34 26 ~ 34 28 ~ 33 24 ~ 31

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播