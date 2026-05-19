今南部高溫36度！ 各地偏熱 週四午後降雨範圍擴大

今日白天溫暖偏熱，基隆北海岸及東半部高溫約28至30度，西半部高溫約30至33度，其中南部近山區有局部地區可能出現36度左右高溫。（資料照）

中央氣象署指出，今日（19日）環境為東南至偏南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，受海陸風輻合影響，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨，戶外活動建議攜帶雨具以備不時之需。

溫度方面，各地夜晚清晨低溫普遍為21至24度，白天溫暖偏熱，基隆北海岸及東半部高溫約28至30度，西半部高溫約30至33度，其中南部近山區有局部地區可能出現36度左右高溫，中午前後紫外線偏強，請民眾注意防曬並多補充水分。

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空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週三（20日）各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週四（21日）至週五（22日）太平洋高壓略為東退，華南鋒面稍接近台灣，風向轉為西南風，各地大多為多雲到晴，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後降雨區域擴大，中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週六（23日）及下週一（25日）環境仍為西南風，各地為多雲到晴，午後東北部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮地區及中部山區亦有零星短暫雷陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 34 26 ~ 34 28 ~ 33 24 ~ 31

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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