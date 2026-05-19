美眾院議長強生：堅決阻擋中國奪台

美國聯邦眾議院議長強生十七日重申美國國會將持續支持台灣，堅決阻擋中國侵佔台灣。（法新社檔案照）

針對美國總統川普是否批准對台軍售，及台灣提升國防預算的努力，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson，見左上圖，法新社檔案照）十七日對賴清德總統相關談話表達肯定，並重申美國國會將持續支持台灣，堅決阻擋中國侵佔台灣。

支持台灣絕對符合美國利益

對於川普聲稱與中國國家主席習近平討論台灣議題，將考慮是否批准對台軍售，強生接受「福斯週日新聞」訪問時表示，「我們一直對中國在該地區的目標保持警惕。美國軍方以及歷任總統都一直密切關注此事，我們現在也仍然如此。」

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賴總統強調，台美安全合作與軍售是以「台灣關係法」為基礎，不僅是美國對台灣的安全承諾，更是反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。強生對此表達認同：「我看到了台灣方面的聲明，我認為那是當地領袖相當合理的說法。他們必須稍微展現一下實力，再次宣示自己是一個獨立國家，並且必須維持這種狀態。」

強生強調，支持台灣絕對符合美國的利益，「中國不能平白無故去侵佔土地。我們會在這一點上堅定且堅決地表態。我知道國會也會這麼做。」

參議員將提案 祭全面關稅嚇阻北京犯台

與川普關係密切的共和黨重量級參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）則表示，將與阿拉斯加州參議員蘇利文（Dan Sullivan）共同提出「預防性制裁法案」，內容是如果中國入侵台灣，美國將祭出全面性的關稅與經濟制裁，藉此嚇阻中國對台動武。

至於對台軍售，葛蘭姆在接受國家廣播公司新聞網節目「會晤新聞界」訪問時表示，這取決於川普的判斷，「但我會鼓勵他盡可能強化台灣的防衛能力，讓中國不敢輕舉妄動。」

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