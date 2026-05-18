黃仁勳「灰色指甲」吸210萬人關注！皮膚科醫師看照揭真相

輝達執行長黃仁勳跟美國總統訪中期間，吸引大批朝聖的中國網友拍照圍觀、發文討論，其中「黃仁勳指甲」更是成為人氣超高的網路話題。（圖擷取自Threads，本報合成）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，日前跟隨美國總統川普造訪北京，身為少數參加川習會的商界高層人士，其一舉一動皆是鎂光燈焦點。就有網友分享，自己瀏覽黃仁勳訪中期間的網路照片時，意外發現黃仁勳的指甲「顏色異常」，畫面一出，吸引超過210萬人觀看，並掀起一連串討論與多方論戰。

據悉，目前在各大社群平台瘋傳的「黃仁勳指甲」圖文，最初是在中國微博出現，又於16日被人發布到Threads，這些貼文皆附上黃仁勳2張手部特寫，凸顯他形狀不同常人、帶點瘀青的灰黑色指甲。分享到Threads網友指出，「建議大家遇到黃仁勳也不要和他親切握手，看來灰指甲在美國很難治療，你看身價千億的人也……」

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該文一出，立即引發大批網友議論，「不像灰甲，像夾了手指」、「會發這篇文的人實在是很沒品，攻擊不了別人的作品換攻擊別人的其他地方」、「只是這樣片段的影本很難認定黃先生是不是有灰指甲，而且現在造假的影片那麼多，已經快分不清是真是假」。還有不少人質疑，原PO將中國社群平台未經證實的圖片與文章，近乎複製貼上搬運到Threads，是想藉此引發全新爭議並藉此賺取流量。

另據《三立新聞網》報導，皮膚科專科醫師徐常捷解釋，「灰指甲」不一定真的是灰色，有時會偏黃、偏黑或混濁，並說明典型的灰指甲通常會出現指甲增厚、甲床分離等問題，多屬長期慢性變化。徐常捷進一步說明，如果10至20根指甲都出現變色、增厚等問題，可能與心肺功能、甲狀腺疾病或內分泌系統有關；若是單一或少數幾根指甲異常，更常見原因其實是指甲受到外傷，導致慢性出血。

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