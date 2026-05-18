世衛行動團攜手世界醫師會 將發表「共同發表數位醫療宣言」

世衛行動團與WMA成員、中華民國醫師公會全聯會陳相國理事長等人，一起召開記者會說明交流情形。（圖為衛福部提供）

世界衛生大會（WHA）於今日登場，衛福部長石崇良亦率領世衛行動團前往瑞士日內瓦，昨（17）日與世界醫師會（WMA）交流後，達成突破性共識，將共同發表數位醫療宣言，以病人為中心、在AI應用浪潮兼顧倫理與安全使用，後續將由中華民國醫師公會聯合會提出發表數位醫療相關宣言建議草案。

衛福部說明，行動團與WMA會晤約1小時，WMA出席成員包含會長Jacqueline Kitulu、理事會主席Jack Resneck、秘書長Ramin Parsa-Parsi、甫卸任秘書長Otmar Kloiber，以及我國世衛行動團成員、中華民國醫師公會聯合會陳相國理事長及秘書長張必正等代表。

請繼續往下閱讀...

會中石崇良代表台灣衛福部感謝WMA今年再度於WHA前夕，致公開信予世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros），重申全球衛生不該有盲點，應讓台灣有意義地參與WHA，呼籲賦予台灣觀察員地位，也應確保台灣能以實質、及時、專業的方式參與WHO相關機制，並完整參與「國際衛生條例」及「大流行協議」。

此外，會中衛福部資訊處長李建璋分享我國三大AI（人工智慧）中心的使命與任務，以及當今AI醫療應用帶來的倫理議題；鑑於台灣在資料治理、數位醫療領先全球，雙方同意繼2025年於台北WMA大會發布「台北宣言」奠定全球生物資料庫研究倫理原則後，再共同發表「數位醫療宣言」。

石崇良部長表示，數位醫療與AI應用已成為全球趨勢，但各界也關注臨床落地與監管問題，因此與WMA達成共識，將就如何以病人為中心兼顧倫理與安全使用發表宣言，期望今年底前能夠有成果，是非常有意義的進展。

WMA秘書長Parsa-Parsi則指出，台灣在新冠肺炎防疫、公衛政策及醫學倫理等領域均有卓越表現與寶貴經驗，不應成為全球健康體系中的「blindspot（盲點）」，WMA將持續支持台灣參與WHA及相關國際衛生活動。

世衛行動團與WMA成員、中華民國醫師公會全聯會陳相國理事長等人，一起召開記者會說明交流情形。（圖為衛福部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法