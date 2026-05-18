新北泰五林居托中心園遊會 提供孕媽咪育兒指導

泰五林居托中心親子園遊會，爸媽陪小孩一起釣魚。（記者翁聿煌攝）

新北市泰山、五股和林口區居家托育服務中心與社團法人中華兒童與家庭促進會共同主辦的「親子共樂園遊會暨親子講座」，在泰山楓樹福泰活動中心及楓樹腳公園登場，吸引大批家長帶著孩子參加，活動除有多項親子遊戲和闖關外，還提供孕媽咪育兒資訊和指導，協助家長一起愛小孩。

泰五林區居家托育服務中心主任劉宣緯表示，居家托育主要是提供到宅育兒指導與諮詢，教導家長幼兒正常發展歷程，活動中除有氣球造型、趣味釣魚、動物沙堡等幼兒親子遊戲外，更設置專屬嬰兒遊戲區，讓不同年齡層嬰幼兒能安全、盡情地探索，現場設置孕媽咪育兒資訊服務台，透過面對面諮詢，將實用的育兒知識和資源傳遞給準媽媽們。

請繼續往下閱讀...

除了動態的園遊會攤位，現場也有親子手作講座，在專業講師的引領下，家長與孩子們一起沉浸在繪本故事中，並合力創作出獨一無二的隨身提籃，參與的家長陳爸爸表示，平時忙於工作，能有這樣活動陪伴孩子一起創作，感覺非常窩心。

社團法人中華兒童與家庭促進協會理事長梅心潔表示，該會承辦新北市泰五林區居家托育服務，長期致力於育兒指導與寄養家庭服務，秉持兒童與家庭優先和在地服務的精神，提供家庭托育服務和到宅育兒指導與諮詢，每年平均服務超過2千人次以上，配合「新北愛小孩」的托育政策，是家長在育兒路上的神隊友。

泰五林居托中心親子園遊會，爸媽陪小孩用彩色沙塑造各種動物。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法