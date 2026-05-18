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    首頁 > 生活

    黃仁勳北京吃炸醬麵被拆台！秒飆台語「毋免供啊」 引網熱議

    2026/05/18 19:54 即時新聞／綜合報導
    黃仁勳訪中在街邊大啖炸醬麵。（圖翻攝自Threads）

    黃仁勳訪中在街邊大啖炸醬麵。（圖翻攝自Threads）

    擁有高人氣的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，最近隨美國總統川普訪中，期間造訪北京南鑼鼓巷一間知名麵店，端著招牌炸醬麵就站在路中間吃了起來，並與民眾互動。黃仁勳邊讚好吃，邊問圍觀群眾有沒有吃過這間店，此時一旁有人出聲提醒黃仁勳之前就有吃過這間店，沒想到黃仁勳一聽炸出台語「毋免供啊（不用講這個）」，影片曝光在台網掀起熱議。

    事發於本月15日，有中國網友在北京東城區南鑼鼓巷、多次榮獲米其林推薦的「方磚廠69號炸醬麵」分店拍到黃仁勳，可以看到他端著一碗招牌炸醬麵就在街邊吃，一點架子都沒有，相當親民地和圍觀群眾互動。網傳影片可以看到，黃仁勳稱讚手上那碗麵好吃，接著問旁人「你們有吃過嗎？」眾人也跟著誇獎好吃，但下秒傳出一名女子的聲音提醒黃仁勳「上次你吃過另外一家」。

    黃仁勳一聽，馬上用台語跟該名女子表示「你不用講啊，你何必要說嘛對不？」似乎是在暗示自己也知道先前曾經吃過，但不用特地說出來打壞自己當時說的場面話。不過對方似乎沒聽懂，繼續說「在總店啦」，黃仁勳又用台語馬上制止「不用講啦」。

    這段影片曝光後隨即掀起台網熱議，「他不是不小心講台語的，他是避免破壞當下場面刻意講台語的」、「開啟台灣人模式，懂得的都懂為什麼會突然說台語」、「突然在一堆非台灣人的場合講台語，一定有原因」、「這段講台語一定是刻意的，不想要破壞氣氛」、「他不想讓旁邊的人知道他在講什麼，跟我們出去比賽遇到中國人一樣啊」。

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