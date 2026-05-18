05/18 各報重點新聞一覽

「川習會」上週落幕，總統賴清德昨聽取國安團隊簡報後，向國人提出五點說明，包含捍衛中華民國現狀沒有「台獨」問題；圖為賴清德出席民進黨創黨四十週年紀念系列活動青年座談會。（記者叢昌瑾攝）

自由時報

回應川習會 提5點說明 賴：捍衛現狀 沒有台獨問題

「川習會」上週落幕，總統賴清德昨聽取國安團隊簡報後，向國人提出五點說明，包含台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者、中國才是區域不穩定及改變現狀的根源、捍衛中華民國現狀沒有「台獨」問題、台美安全合作與軍售是維護區域和平穩定的關鍵要素，以及台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易。

請繼續往下閱讀...

詳見回應川習會 提5點說明 賴：捍衛現狀 沒有台獨問題。

國銀Q1海外獲利290億 創同期新高

金管會公布第一季本國銀行海外分支機構獲利二八九．九億元、創歷年同期新高，年增八．六％；主要海外分支機構中，香港、美國、日本均創歷年同期新高，尤其美國地區獲利成長最強、年增十一．八億元，為國銀海外獲利增額最多區域。

詳見國銀Q1海外獲利290億 創同期新高。

國中會考首遇地震影響考試 4考場、39試場 延長作答時間

國中教育會考昨日進行第二天試程，上午八時四十六分考自然科時發生規模五點一地震，震央在南投埔里，最大震度四級，四所考場學校、卅九間試場、一四〇四名考生現場避難，影響作答時間約一至三分鐘，後依規定延長作答時間。這是會考舉辦十三年來，首度發生考試時受地震影響的案例。

詳見國中會考首遇地震影響考試 4考場、39試場 延長作答時間。

聯合報

回應川普…賴總統強調「捍衛中華民國現狀」沒有台獨問題

美國總統川普在川習會後對「台獨」說重話，表示不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。賴清德總統昨首度正式回應說，維持台海及區域和平穩定現狀，是中華民國一貫且堅定的立場，也是二三○○萬台灣人民最大共識；中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。

詳見回應川普…賴總統強調「捍衛中華民國現狀」沒有台獨問題。

川習交鋒 蘇起：北京對台獨「釜底抽薪」

美國總統川普在北京川習會後表態「不想看到有人走向獨立」，引起高度關注。國安會前秘書長蘇起昨在一場座談會分析，這次川習會是台灣的轉捩點，北京對台策略已從「兩岸談」轉向「美中談」；若美中談判再不成，最後可能只剩下「自己來」。蘇起形容，美國是「台獨」腳下的地毯，也是釜底的薪，北京這次是「釜底抽薪」。

詳見川習交鋒 蘇起：北京對台獨「釜底抽薪」。

中國時報

賴清德：捍衛中華民國現狀 無台獨問題

川習會後，美國總統川普接受專訪，談到台灣問題時說「不希望有人走向獨立」。身兼民進黨主席的賴清德總統17日中午出席民進黨「傳承40民主共鳴」青年座談時指出，所謂「台獨」2字有兩大意涵，指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，以及中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

詳見賴清德：捍衛中華民國現狀 無台獨問題。

蔣萬安問：要刪台獨黨綱嗎

台北市長蔣萬安17日上午受訪時說，「我們都是台灣人，就是中華民國國民」，中華民國本來就是一個主權獨立的國家，應該要問的是「民進黨要刪除台獨黨綱嗎？」

詳見蔣萬安問：要刪台獨黨綱嗎。

金管會公布第一季本國銀行海外分支機構獲利二八九．九億元、創歷年同期新高，年增八．六％。（資料照）

國中教育會考昨進行第二天試程，上午八時四十六分考自然科時發生規模五點一地震，影響四所考場學校、卅九間試場、一四〇四名考生作答時間約一至三分鐘。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法