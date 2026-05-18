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    首頁 > 生活

    阿蓮薦善堂王巡醮攝影賽揭曉 邱俊榮《王船型》摘金

    2026/05/18 00:28 記者蘇福男／高雄報導
    阿蓮薦善堂「薦善王巡醮・火光留影」攝影比賽金獎作品－邱俊榮《王船型》。（薦善堂提供）

    阿蓮薦善堂「薦善王巡醮・火光留影」攝影比賽金獎作品－邱俊榮《王船型》。（薦善堂提供）

    高雄市阿蓮區薦善堂「薦善王巡醮・火光留影」攝影比賽，評審結果揭曉，邱俊榮的攝影作品《王船型》摘下金獎，所有得獎作品將於6月6日「薦善文風蓮境藝術聯展」展出。

    開堂近百年的薦善堂，首次打造王船舉辦建醮王巡活動，為了將建醮科儀活動和地方人文風貌留下珍貴紀錄，另舉辦「薦善王巡醮・火光留影」攝影比賽，接獲近400件作品，主題涵括「建醮科儀及相關宗教儀式紀錄」、「王船製作、化王船過程及火光意象」、「信眾、志工與社區民眾參與互動情景」及「薦善堂及阿蓮地區人文風貌紀錄」。

    評審結果出爐，邱俊榮的作品《王船型》摘下金獎、銀獎潘昀玥《焰送王船》、銅獎甘勝元《王船添載》，5名優選分別為林恩甫《王船光彩》、蔡依茹《化舟返天》、許育財《屹立不搖》、劉瑋婷《倒影中的朝聖》、張凱智《王船出廟》，另選出10名佳作：許素貞《化舟返天》、蘇彥彰《虔誠的凝結》、蘇紀綾《滿載祈願的神舟》、張宸熙《神轎致敬王船》、林珽佑《王船祭盛況》、林鴻棋《法舟既景》、吳宜蓁《魚塭與王船》、李秀麗《祈安》、蔣昕哲《聖火傳願》和林翰屏《化舟遊天河》。

    「薦善王巡醮・火光留影」攝影比賽銀獎作品－潘昀玥《焰送王船》。（薦善堂提供）

    「薦善王巡醮・火光留影」攝影比賽銀獎作品－潘昀玥《焰送王船》。（薦善堂提供）

    「薦善王巡醮・火光留影」攝影比賽銅獎作品－甘勝元《王船添載》。（薦善堂提供）

    「薦善王巡醮・火光留影」攝影比賽銅獎作品－甘勝元《王船添載》。（薦善堂提供）

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