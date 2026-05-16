迎接夏季型天氣！下週偏南風吹拂全台高溫恐破30度

天氣配圖。（資料照）

週末台灣受到偏東風影響，各地氣溫回升，天氣風險公司表示，西半部地區大致呈現晴時多雲，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機會。高溫約30至34度，低溫則在23至26度之間，整體體感偏暖偏熱，且日夜溫差較大；東半部則因位處迎風面，雲量普遍較多，依舊較易出現短暫陣雨，預估要明天（17日）降雨才會稍微減緩，高溫約26至29度、低溫約20至23度。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，下週整體來看，台灣附近大致受到偏南風至西南風環境影響，天氣型態變化相對較小，普遍屬於夏季型天氣。各地多為晴時多雲，午後有局部熱對流發展，並帶來短暫陣雨或雷雨。至於降雨的多寡，仍需要視北方鋒面的位置及強度而定；不過目前的預報顯示，鋒面活動位置大致偏北，南下幅度相當有限，對台灣的直接影響相對較小。

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整體而言，近期天氣可望相對穩定，但氣溫將持續偏暖偏熱，民眾外出活動請務必做好防曬並多補充水分，留意高溫帶來的不適與熱傷害風險。此外，由於早晚溫差較大，早出晚歸的民眾請適時增減衣物。夜晚至清晨西半部也要留意局部低雲、霧或零星降雨，午後山區則需留意局部驟雨。初步來看，至少到月底前台灣附近暫無明顯鋒面系統南下，南方洋面也暫無顯著的熱帶系統發展跡象。

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