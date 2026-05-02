大園溪海西瓜節登場 讓民眾體驗「種瓜得瓜」樂趣

溪海西瓜節，讓報名的民眾親自種瓜，享受「種瓜得瓜」樂趣，市長張善政（右二）和民眾一起種瓜。（記者謝武雄攝）

桃園市大園區為全市第二大西瓜產地，品質優良頗獲市場好評，溪海休閒農業區每年都會舉辦西瓜節，今年已邁入第8年，市長張善政今天出席西瓜節活動，與民眾栽下瓜苗，體驗農事樂趣，他表示，親手種下西瓜不僅是農事體驗，更象徵對未來的期盼與祝福，期待3個月後迎來豐收的喜悅，享受「種瓜得瓜」樂趣。

市府農業局長陳冠義說，今年活動設計「田間專屬祈福」儀式，讓每位參與者親自填寫祈福疏文，傳遞對大自然的感恩與尊重，體驗活動包含「自己的西瓜自己認-手繪環保插牌」、打造「田埂木棧道野餐」空間，在田野間搭設帳篷與休憩區，讓民眾在自然環境氛圍中享受美食。

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此外，主辦單位提供「雲端 Vlog」紀錄服務，協助參加民眾回顧西瓜成長歷程，並於收成時帶回西瓜，提升參與成就感與活動記憶點；溪海西瓜節今年吸引3家企業認購逾50組西瓜種植體驗，以實際行動響應ESG環境保護及社會責任，同時支持在地農業發展。

陳冠義表示，大園區是桃園市第二大西瓜產地，僅次於觀音區，每公頃產量最高達25公噸，總產量則是全國前10名，溪海西瓜節今年邁入第8年，累計已有超過5000位民眾透過活動走進田間，參與從瓜苗種植到收成採收的完整過程，體驗農作辛勞並感受收成成果。

張善政感謝溪海休閒農業發展協會、大園區農會長期以來的投入與努力，讓溪海西瓜節一年比一年精彩，並預祝今年西瓜大豐收。

溪海西瓜節，讓報名的民眾親自種瓜，享受「種瓜得瓜」樂趣，市長張善政（左二）和與會來賓一起種瓜。（記者謝武雄攝）

溪海西瓜節，讓報名的民眾親自種瓜，透過原端查看生長情形，最後將成瓜帶回，享受「種瓜得瓜」樂趣。（記者謝武雄攝）

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