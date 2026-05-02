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    首頁 > 生活

    澎湖漁民跨海前進凱道 抗議漁工「零付費政策」

    2026/05/02 15:45 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖區漁會前進台北，抗議移工免收費政策不當。（澎湖區漁會提供）

    澎湖區漁會前進台北，抗議移工免收費政策不當。（澎湖區漁會提供）

    勞動部推動外勞「零付費政策」，澎湖漁民今（2）日與全台各地漁民北上集結於凱達格蘭大道，以行動發聲，針對當前漁工政策所造成的制度失衡提出嚴正訴求。現場口號此起彼落，漁民強調：「我們不是反對制度，而是要求制度回歸公平與合理。」

    澎湖區漁會指出，現行「零付費政策」已偏離原意，轉變為由船主全面負擔仲介費、機票與訓練費等成本，單一漁工引進費用高達10餘萬元；但一旦發生脫逃，卻無任何風險分攤或補償機制，形成「成本與風險雙重集中於雇主」的結構性失衡。

    此外，長期收取的就業安定基金缺乏資訊透明與回饋機制，已成制度性負擔；而漁工脫逃後需等待3個月方可遞補人力，亦明顯高於其他產業標準，對漁業營運造成沉重衝擊。

    多個縣市漁會也聲援指出，錯誤政策若不即時修正，恐引發漁業產業鏈斷裂、地方經濟衰退，甚至危及糧食安全與海域治理。漁民呼籲政府正視基層困境，全面檢討零付費制度、提升基金透明度，並將遞補期限調整為一個月，讓制度回歸合理，確保台灣漁業永續發展。

    共合造船廠少東、西嶼選區澎湖縣議員參選人許國文，也北上台北抗議。（許國文提供）

    共合造船廠少東、西嶼選區澎湖縣議員參選人許國文，也北上台北抗議。（許國文提供）

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