推廣「台灣鰻好」 漁業署送千份鰻魚試吃

漁業署署長王茂城（左1）與主廚親自示範烤鰻技巧，展示國產鰻魚肥美細緻肉質。（漁業署提供）

為將優質國產水產帶給都會區消費者，漁業署今（2日）舉辦台灣鰻魚推廣活動，找來名廚並製作千人份烤鰻，提供民眾試吃同樂，展示國產鰻魚的肥美細緻肉質，並有滿額贈折價券等優惠，盼大眾一起用實際行動來支持台灣漁業。

漁業署表示，今在台北希望廣場農民市集舉辦「台灣鰻好」的「夏日甦醒 元氣鰻點」母親節前夕第2場推廣活動，現場熱鬧非凡，由漁業署署長王茂城與主廚親自示範烤鰻技巧，展示國產鰻魚肥美細緻肉質。現場還有提供千份烤鰻，打卡按讚，即可享用，以及來自產地的多個攤位供選購。

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漁業署說，台灣鰻魚養殖技術世界聞名，從養殖源頭到加工生產都在嚴格管控，也致力推動食魚教育數位化，設立「買魚去」平台並提供48道鰻魚料理食譜供大眾下載，希望民眾在家親手料理，或是透過「鰻魚地圖」上網尋找全台優質餐廳品嘗。

漁業署表示，除了今天提供千份鰻魚肉塊試吃，也預告9日同樣在台北希望廣場打卡按讚，即有千份鰻魚披薩試吃享用，另民眾在國產攤位購物滿500元，即贈「買魚去加鱻魚購」折價券各100元；盼民眾多以實際行動支持台灣漁業，詳情可查詢網站。

漁業署舉辦台灣鰻魚推廣活動，找來名廚並製作千人份烤鰻，提供民眾試吃同樂。（漁業署提供）

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