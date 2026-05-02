藍營「這些大咖」挺軍購逾8千億以上版本 黃暐瀚：國民黨考紀會這陣子會很忙

國民黨籍新北市長侯友宜（左一）、台中市長盧秀燕、前主席朱立倫（中）、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安（右一）。（資料照）

國民黨內部就軍購預算分岐持續擴大，在黨主席鄭麗文與黨團總召傅崐萁力守3800億版本之際，韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安、侯友宜、朱立倫及趙少康等重量級人物，紛紛表態力挺8000億以上版本軍購。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，國民黨考紀會這陣子可能會很忙。

黃暐瀚今天在臉書發文表示，現在跑出來支持軍購8000億以上版本的國民黨員越來越多了，包括韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安、朱立倫、侯友宜、趙少康，還有一堆立委，他諷刺地說：「國民黨考紀會這陣子可能會很忙」。

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新北市長侯友宜近日受訪時強調，國防預算「該過就要過」，並重申他兩年前就主張國防預算不應低於GDP的3%，這項標準與行政院提出的1.25兆版本相去不遠；台北市長蔣萬安則表示，他支持厚植國防實力，並已與台北市黨籍立委交換意見，相信黨團會做出最終決定；台中市長盧秀燕日前結束美國參訪後，便表態屬意8000億軍購版本；今天面對媒體提問，僅簡單以5個字「家和萬事興」為近期黨內紛爭下註解。

針對副主席季麟連揚言開除支持8000億版本的韓國瑜，「戰鬥藍」領袖趙少康則火力全開，反嗆黨中央互扣「走狗」帽子的行為毫無意義，更質疑若支持高額預算是賣黨求榮、美國的走狗，「那主張3800億的可不可以說是中共走狗？」。

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