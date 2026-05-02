偕男友挑戰龍洞攀岩竟成永別 44歲女失手墜崖亡

44歲蔡姓女子今天近午在龍洞攀岩場攀岩時，疑因不慎失足，從約10公尺高的邊坡重摔墜地。新北市消防員搜救員找到蔡女時她已失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。（記者林嘉東翻攝）

新北市貢寮區著名景點龍洞攀岩場，今天（2日）近午44歲蔡姓女子與男友在攀岩時，疑因不慎失手，從約10公尺高的邊坡重摔墜地。新北市消防局獲報後立即出動救援，救護人員接觸傷者時發現蔡女頭部受創嚴重已失去呼吸心跳，趕緊將她緊急包紮後由空勤總隊派遣直升機吊掛後送急救，但仍傷重宣告不治。

新北市消防局今日上午11時59分接獲通報指，貢寮區龍洞攀岩場有民眾墜落受傷。搜救人員隨即趕往現場，由於攀岩場地形崎嶇，救難人員花了近1小時才接觸到傷患。經初步檢視，傷者44歲蔡姓女子，墜落高度初估達10公尺（約3層樓高），蔡女傷勢集中於頭部，被發現時已無意識，陷入生命危險。

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由於蔡女墜落處礁岩區且邊坡陡峭，搬運困難，搜救隊員先行對蔡女進行頭部包紮與初步急救處置，為求搶救時效，隨即通報內政部空勤總隊協助。空勤總隊於午後派遣直升機趕抵龍洞上空，下午2時許順利將患者吊掛離開事故點，降落於附近的龍洞灣海洋公園。蔡女降落後立即由待命的救護車接手送基隆長庚醫院急救，下午3點傷重不治。

龍洞攀岩場擁有天然發達的巨石稜線，是國內外知名的攀岩勝地，但也因地勢險峻，意外頻傳。警方調查，蔡女與男友等人身穿攀岩裝備前往攀岩時，不慎發生憾事，至於詳細墜落原因與是否有安全配備脫落情形，仍有待進一步調查釐清。警方同時呼籲，民眾參與高難度戶外活動時，應注意環境評估與裝備安全。

44歲蔡姓女子今天近午在龍洞攀岩場攀岩時，疑因不慎失足，從約10公尺高的邊坡重摔墜地。（記者林嘉東翻攝）

44歲蔡姓女子今天近午在龍洞攀岩場攀岩時，疑因不慎失足，從約10公尺高的邊坡重摔墜地送醫不治。（記者林嘉東翻攝）

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