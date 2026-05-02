宜蘭慣竊街友爬9樓窗闖民宅 警方火速逮捕起獲毒品

張男爬窗潛入大樓，竊走住戶包包及手機。（民眾提供）

長期徘徊在宜蘭火車站、身手矯健卻行徑狡猾的42歲張姓男街友，今年以來在宜蘭及礁溪一帶連續犯下至少11起竊案，連公部門也受害。張男本月1日清晨再度犯案，竟大膽從9樓逃生梯窗戶攀爬侵入民宅，宜蘭警分局獲報後，不到半天火速逮人，並起獲毒品及多項贓物，全案今天依加重竊盜等罪嫌送辦。

警方調查，張男於5月1日凌晨2點半，尾隨住戶潛入宜蘭市一棟新大樓，他獨自走逃生梯至9樓後受困，竟憑藉矯健身手，冒險二度爬窗，由廁所窗戶成功潛入民宅，趁屋主熟睡時竊走包包與手機。

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宜蘭警分局獲報後立即展開追查，當日下午2點半便在街頭尋獲閒晃的張男。面對訊問，張男竟荒謬供稱竊取財物皆是「神明說的」。警方發現張男行徑怪異，3月間也曾闖入民宅竊走機車鑰匙，隔日再度登門，卻僅在機車座墊擺放耳機空盒及肥皂盒，令人百思不得其解。

張男不僅在宜蘭市陸續犯下8件竊案，礁溪亦有多案，橫跨兩地逃避追查，經比對確認都是他所為，昨落網後被警方起出電動腳踏車、平板電腦、手機及現金1萬2千元等贓物，總價值約9萬7千元，並在身上搜出安非他命及吸食器。全案今天依連續竊盜、加重竊盜罪及違反毒品危害防制條例移送宜蘭地檢署偵辦。

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張男在宜蘭市區被警方逮捕。（民眾提供）

張男落網後被警方起出手機、現金等贓物，並起獲安非他命及吸食器。（民眾提供）

張男被警方送辦。（民眾提供）

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