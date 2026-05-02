獨家》大霸尖山九九山莊施工車輛翻落山谷 2人受傷其中1人命危

大鹿林道9.2公里處驚傳九九山莊施工人員連人帶車翻落山谷，其中1人傷勢嚴重一度失去生命跡象。（讀者提供）

首次上稿 16:34

更新時間 18:24

新竹縣五峰鄉大鹿林道9.2公里處，今天早上快11點，發生大霸尖山九九山莊施工吊掛卡車，翻落5、60公尺深山谷意外，車上蕭姓台籍男司機和另名越南移工受困，司機腿部骨折，移工髖關節骨折且傷勢嚴重，越南移工一度失去生命徵象，經消防人員搶救，在送抵醫院時恢復呼吸心跳，但狀況仍很危急，車禍原因待查。

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新竹縣政府消防局第2大隊今天早上10點46分獲報，指1輛吊卡不明原因翻落約5、60公尺深的邊坡山谷，現場共有2名傷者，會同苗栗縣府消防局，總共出動6車、15人到場搶救。

搜救人員到場時蕭姓男子已自行脫困，年約40歲的越南籍移工仍困在車內。救援人員緊急評估傷患狀況以緊急處置。發現蕭男雖腿部骨折，但意識清楚、生命徵象穩定，越南移工卻疑因髖關節骨折且受困過久狀況危急，送醫途中一度OHCA沒了生命徵象，救護人員不斷期間搶救，終於在抵達醫院後讓他恢復心跳和呼吸。

九九山莊位於海拔約2700公尺，是攀登大霸尖山途中很重要的山屋。今年3月底由雪霸國家公園管理處發包，主要針對現有老舊建物做主體結構安全性的提升，把山屋群分期拆除與重建、修整木結構、也把鐵皮蒙古包拆遷重組，預計2028年底要完竣，施工期間仍持續提供山友住宿服務，只是床位減半供應。

大鹿林道9.2公里處驚傳九九山莊施工人員連人帶車翻落山谷，警消趕往搶救。（讀者提供）

新竹、苗栗兩縣消防員，深入大鹿林道搶救翻車卡在車內的兩名傷者。（新竹縣府消防局提供）

九九山莊施工人員連人帶車翻落五、六十公尺深的大鹿林道旁山谷，消防人員助傷者脫困送醫。（新竹縣府消防局提供）

九九山莊施工吊卡翻覆在大鹿林道旁的五、六十公尺深山谷。（新竹縣府消防局提供）

九九山莊是攀登大霸尖山的重要山屋，今年3月底才剛開工進行整建。（記者黃美珠攝）

九九山莊是攀登大霸尖山的重要山屋。（記者黃美珠攝）

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