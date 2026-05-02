最後身影曝！一家三口南下高雄看診走路遭撞飛 她重傷媽媽和老公不治

高雄2死1重傷重大車禍，死者最後身影令人沉痛。（民眾提供）

43歲劉姓女子與68歲黃姓母親、43歲張姓丈夫，從彰化縣專程到高雄就醫，3人昨天走在左營區軍校路，慘遭41歲黃姓工程師駕駛汽車撞擊，導致黃婦與張男送醫不治，劉女仍在加護病房搶救，暫無生命危險。

警方今天依過失致死罪嫌將黃男移送法辦，檢方相驗後裁定無保請回、限制住居。面對媒體質疑肇事原因，雖然沒有酒駕或毒駕，但黃男始終不發一語，也沒有公開道歉。

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據了解，劉女是彰化人，與張男結婚後住雲林縣，夫妻倆先將小孩送到彰化由親戚照顧，偕同母親到高雄市左營區軍校路某診所治療，3人傍晚6點多徒步前往途中遇到死劫，親屬接獲警方通知漏夜到高雄了解狀況，悲痛欲絕。

至於肇事者黃姓工程師，他開車載妻兒到大賣場購物，返回楠梓區住處途中，自稱暈眩不舒服且疑似疲勞駕駛，先撞到路邊3輛汽機車，再衝撞劉女一家三口，又撞到共乘機車的35歲黃姓女子及其63歲楊姓母親，導致5人受傷送醫，但劉女的母親及丈夫宣告不治，劉女暫時無生命危險。

從監視器畫面可見，黃男駕駛的白色轎車，車速甚快，先擦撞路邊違停的汽車，再撞走在汽車外側的劉女、黃婦、張男，以及行駛中的機車、路邊的機車。

檢方裁定肇事者無保請回、限制住居。（讀者提供）

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