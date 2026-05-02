世界咖啡賽「去台灣化」官方回信曝！他精闢翻譯：嚥下這口氣謝謝

咖啡拉花好手林紹興這個月才在美國聖地牙哥贏得世界拉花冠軍，主辦單位WCC在官網介紹註明為「TAIWAN」的競賽者，昨日卻無預警改為「CHINESE TAIPEI」。（資料照，記者田裕華攝）

世界咖啡賽制組織（World Coffee Championship, WCC）本週無預警將涉及台灣的訊息，都從「TAIWAN」改成「CHINESE TAIPEI」引發台灣咖啡界不滿。近日 WCC 公開回信想安撫台灣咖啡界，但台灣咖啡產業策略聯盟召集人林哲豪粗暴翻譯大意，根本就是在說：「知道你們覺得被羞辱......希望你們『相忍為咖啡』嚥下這口氣。」咖啡圈的討論也飄至Threads上引發熱議。

世界咖啡錦標賽主辦單位美國精品咖啡協會（SCA）官網發文喊話台灣咖啡界，說明此舉是行政運作，為了符合國際運動組織的慣例。官網聲明稿提及「我們理解這個技術上的行政決策，牽涉到認同與歸屬感，可能產生較多個人感受」，聲明稿說，「我們不會輕忽這一點，希望你們持續在WCC扮演核心角色」。聲明稿尾聲持續安撫台灣咖啡界人士，稱「你們的咖啡社群一直以來是我們全球大家庭不可或缺的一分子」。

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對此，林哲豪在社群發文，諷刺地「翻譯」這封官方信內容。起頭官方大讚台灣咖啡文化，他翻譯：「台灣的咖啡人們，我們知道你們技術超強、拿了一堆冠軍，對我們 WCC 的賽事品質貢獻良多。但是，技術再好也敵不過大國的資本與市場。因為接下來要捅你們一刀，所以我們先把話說得好聽一點，希望你們等一下不要太生氣。」

接著大會信中稱把台灣改為「中國台北」是符合國際奧委會（IOC）和國際足聯（FIFA）在內的國際體育機構使用的命名慣例。林哲豪翻譯：「我們知道這很難看，但還好奧運跟FIFA幾十年前就逼你們吞過『中國台北』這個名字了。既然你們當年都跪過，我們現在只是『依法跟進、比照辦理』。要怪去怪奧委會，這叫『國際慣例』」。

對於WCC聲稱這只是行政記錄上的更新。它不會改變誰能參賽、如何獲得資格。他翻譯指出，就像在說：「我們只是剝奪了你們的國名跟尊嚴，沒有剝奪你們幫我們比賽的權利」。

最後，WCC想安撫台灣咖啡界的一段話，林哲豪也粗暴翻譯：「我們知道你們覺得被羞辱、覺得委屈，我們也假裝感到很遺憾（雖然財務報表很誠實），畢竟大家都喜歡鈔能力。但拜託，大家都是成年人了，在商言商，希望你們『相忍為咖啡』，咽下這口氣。千萬不要抵制我們喔，請繼續留在這個『全球一家親』的大家庭裡，繼續為我們貢獻優秀的選手與話題，哈哈。愛你喔，揪咪。」

林哲豪的翻譯被轉至Threads，引發熱議，網友紛紛表示：「翻譯的真好」、「翻譯太精闢」、「處處都是政治角力，咖啡，也會不只是咖啡。」、「溯及既往是三小？過去全部都改？WCC內建共匪是不是」、「留友看咖啡歸咖啡，政治歸政治」。

WCC世界盃拉花大賽上月於美國聖地牙哥舉行，台灣代表選手林紹興獲得冠軍。主辦的WCC在官網介紹文字上，稱奪冠的Bala（林紹興）為代表「TAIWAN」的競賽者。但本週無預警直接改為代表「CHINESE TAIPEI」，「去台灣化」做法引發台灣咖啡界不滿，更有熟悉內情人士指出，大賽主要贊助商來自中國的瑞幸咖啡，背後顯有中方的介入影響。

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