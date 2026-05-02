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    戴姓女大生現身女警靈堂！鄭詠心未婚夫情緒潰堤問戴父：你不用講話嗎

    2026/05/02 11:27 記者王捷／台南報導
    戴女赴靈堂上香致歉，鄭家家屬稱未感誠意，大姐慟喊詠心已無人可牽。家屬目前未原諒，全案交由司法釐清。（記者王捷攝）

    戴女赴靈堂上香致歉，鄭家家屬稱未感誠意，大姐慟喊詠心已無人可牽。家屬目前未原諒，全案交由司法釐清。（記者王捷攝）

    台南女警車禍案，戴姓女大生透過友人聯繫，今日在父母陪同下前往死者鄭詠心靈堂上香，鄭家家屬接受其上香，但在表達歉意時，戴父不發一語，鄭詠心的未婚夫則情緒潰堤，指著戴詠心的靈堂照片，嗆戴父「你不用講話嗎！」這時戴父才道歉，稱自己「頇顢」教兒。

    鄭詠心的大哥、弟弟與大姐今日皆在場，看到戴女來上香，全程瞪著戴女，戴女口中喃喃道歉，戴父母則不發一語，戴父則說，他們打算隔天要來，後來鄭詠心的未婚夫，忍不住問戴父，都不用講一些什麼嗎？後來戴父才道歉，表示自己「頇顢」教女兒。

    事後鄭詠心家屬接受訪問，鄭家大哥說，戴女昨日透過友人聯絡，表達希望能前來上香，但未感受到誠意，來靈堂上香本是她該做的本分，無法彌補失去至親的痛楚。訪問過程中，大哥數度悲從中來，難過到無法言語，只能頻頻將頭抬高。他表示，現階段就是將全案交由司法機關調查審理。

    ​鄭家大姐受訪時同樣難掩悲痛。她回憶戴女抵達靈堂的情景，表示看著戴女步入會場，全程有母親緊牽著手，這畫面讓她聯想到逝去的妹妹，如今已經永遠沒有人可以再牽著她的手。

    ​據了解，戴女步入靈堂後，面對家屬與鄭詠心遺像僅是不斷鞠躬道歉，期間是祝鄭家平安、健康。完成上香步出靈堂後，戴女面對外界關注全程不發一語。隨後，她一路跟著父母親的腳步，快步走向停放在外的轎車並乘車離去。

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