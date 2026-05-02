軍購爭議變黨紀之戰 黃帝穎：鄭麗文窮得只剩下舔共與黨紀

律師黃帝穎。（資料照）

前中廣董事長趙少康質疑，軍購特別條例草案並無所謂「黨版」，國民黨前天才以千字文反駁，國民黨大陸事務部主任兼考紀會主委張雅屏今又指黨團已在3月5日決議，卻被「個別人」公開否定，是誰把國防變成政治表演？對此，律師黃帝穎表示，國民黨考紀會主委嗆誰否定黨版，鄭麗文為擋軍購真要開除韓國瑜趙少康？已把考紀會端出來，鄭麗文窮得只剩下舔共與黨紀。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨考紀會主委張雅屏今在臉書直指，黨團已在3月5日決議，卻被個別人公開否定，究竟是誰在否定黨團的決策？又是誰把國防變成政治表演？擺明回嗆趙少康，鄭麗文拿出「黨紀」機構考紀會來反擊趙少康質疑軍購特別條例草案並無黨版，鄭麗文擺明企圖「殺雞儆猴」威脅黨籍立委在軍購上必須低頭。

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黃帝穎指出，尤其，國民黨副主席季麟連在中常會痛批韓國瑜「賣黨求榮」，建議開除韓國瑜黨籍！但季麟連並未被黨中央認定失言，更未辭職或遭受任何處置，顯然副主席怒嗆「開除韓國瑜」獲得鄭麗文默許。

黃帝穎續指，韓國瑜曾代表國民黨參選總統，又是國民黨目前最高公職的立法院長。趙少康曾代表國民黨參選副總統，是現任戰鬥藍領袖，韓、趙都是國民黨大咖，卻只因為未支持鄭麗文的實質「擋軍購擋國防」3800版，就面臨副主席喊話開除黨籍及「黨紀機構」考紀會主委公開怒嗆。

黃帝穎直言，韓國瑜、趙少康及多數國民黨籍立委無法苟同讓中共滿意但美國警示的鄭麗文版「擋軍購條例」，竟遭鄭麗文以考紀會黨紀威脅，鄭麗文的可悲在「窮得只剩下舔共與黨紀」。

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