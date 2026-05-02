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    首頁 > 國際

    不是美國灣！墨總統曾來電抗議 川普爆曾想把墨西哥灣改另一名字

    2026/05/02 16:16 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（法新社）

    美國總統川普。（法新社）

    美國總統川普去年宣布將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）改名「美國灣」（Gulf of America），Google地圖隨後也配合改名。川普近日出席活動在致詞時透露，他原本想將墨西哥灣直接改名「川普灣」。

    川普美東時間1日在佛州西棕櫚灘出席晚宴致詞時表示，很多國家不是很喜歡他，像是墨西哥，尤其是在他把「墨西哥灣」改名「美國灣」之後。川普透露，大概6個月前，墨西哥總統還打電話來跟他抗議。

    川普還說：「我們掌握92％的海岸線，而他們只有8％，我從小時候就搞不懂為什麼要叫『墨西哥灣』。當時只想『墨西哥灣』這個名字聽起來很威，但後來想想，應該改成『美國灣』才對吧？」

    川普接著透露，他其實當時還想改成「川普灣」！聽到現場響起一片笑聲、掌聲，他還強調：「我是真的想過！」但後來很多「聰明的人」跑來說「拜託，千萬別這樣做」。川普說：「我猜他們是對的啦！改成川普灣應該行不通，你們覺得呢？」

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