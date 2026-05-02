左轉遇封路改直行遭檢舉「闖紅燈」 苗栗男打官司成功撤單

楊姓男子開車，依循左轉專用燈號，由台13線準備上台72線頭屋交流道往東，發現交流道封閉，改為直行，被檢舉「闖紅燈」。（翻攝google街景）

苗栗縣楊姓男子開車，依循左轉專用燈號，由台13線準備上台72線頭屋交流道往東，發現交流道封閉，改為直行，被檢舉「闖紅燈」，警方開單、監理機關裁罰2700元。楊男不服提行政訴訟，法官認符合緊急避難之情狀，不應受罰，判決處分撤銷。

楊男於去年8月11日上午11點17分許，開車行經頭屋鄉台13線與台72線交會路口，被民眾檢舉交通違規，警方審核為「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」，開單舉發，由新竹區監理所苗栗監理站裁決2700罰鍰。

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楊男不服，提行政訴訟，主張當天他開車沿台13線南行至與台72線交會路口，依循路口左轉專用燈號、由左轉專用車道準備要進入台72線頭屋交流道往東，但轉彎一半，發現交流道入口封閉，無法進入。當時他人車已在路口中間，為避免阻塞及危險，於確認對向無來車後，改為直行通過路口，並非故意違規。

監理單位則答辯，該路口之台72線頭屋交流道東向入口雖有封閉，但當時現場並無指揮人員，車輛行駛必須遵從燈光號誌之指示，楊男行向左轉箭頭綠燈而直行通過系爭路口，違規事實明確。

法官當庭勘驗行車紀錄器影像，證實楊男主張屬實，認為監理單位墨守形式法規之要求，強人所難，認定楊男駕駛行為符合行政罰法第13條第1項「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。」之規定，不應受罰。

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