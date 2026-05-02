4年3輛！基隆北聖慈善協會捐380萬救護車 撥交安樂分隊

基隆北聖慈善協會再捐380萬救護車，基隆市消防局長游家懿說，這是該協會4年來捐贈給基隆市消防局的第3輛救護車。（記者林嘉東翻攝）

基隆市北聖慈善協會捐贈基隆市消防局1輛救護車，造價380萬，今天（2日）下午在海洋廣場舉行捐贈儀式，由副市長邱佩琳代表受贈。這也是該協會4年來捐贈給基隆市消防局的第3輛救護車，未來將撥交給安樂分隊投入第一線救護任務，汰換老舊車輛，提升到院前的緊急醫療服務品質。

基隆北聖宮長期以來秉持天上聖母「濟世渡眾」的宗旨，致力於傳道、人文、教育及公益活動。為了更有系統地關懷弱勢，廟方特別成立「基隆市北聖慈善協會」，此次捐贈的救護車正是集結了眾多信眾的善念與集資而成。協會表示，期盼透過硬體裝備的升級，成為第一線救護人員最強大的後盾，挽救更多寶貴生命。

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副市長邱佩琳在捐贈儀式中代表市府回贈感謝狀。她致詞表示，感謝北聖慈善協會長年對地方的無私奉獻，這輛救護車將大幅強化安樂區的緊急救護量能。邱佩琳也強調，政府資源有限、民間力量無窮，希望藉由北聖宮的善舉帶動社會更多正面能量，鼓勵更多團體投入公益行列。

基隆市消防局長游家懿則指出，北聖慈善協會自2022年開始捐贈基隆市消防局救護車，累計至今年已捐贈第3台救護車，今年捐贈的這台救護車，造價高達380萬，這份禮物不僅是物資上的挹注，對基層同仁更是極大的肯定與鼓舞，未來將撥交給安樂分隊投入救護任務；消防局將妥善運用這部救護車，持續精進救護效能，守護市民生命財產安全。

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