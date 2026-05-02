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    首頁 > 生活

    澎水學子全國專題競賽傳捷報 5組入選全數獲獎

    2026/05/02 14:49 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎水由校長顏嘉禾領軍，跨海參加全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽。（澎水提供）

    澎水由校長顏嘉禾領軍，跨海參加全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽。（澎水提供）

    今年「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」，51連假期間在國立台灣科學教育館盛大舉行，跨海參賽的國立澎湖高級海事水產職業學校，由航海科、食品科、養殖科，以及輪機與汽車科、輪機與電子科跨科合作，共計5組19位學生參賽，全數晉級決賽。

    參賽師生4月30日跨海抵台參賽，5月1日各組依序進行專題發表與評選，展現專業實作能力與創新思維；競賽結束後，晚間由澎水全國校友會理事長陳三家設宴慰勞參賽師生，凝聚團隊情誼。

    澎水獲獎名單如下：食品群創意組第3名，由陳欣怡、白士瑋老師指導薛卉妤、林家怡、曾于庭同學；動力機械群專題組第3名，由洪慶華、林仲一老師指導吳瑞祐、黃皓禹、趙尹辰同學；水產群專題組第2名，由唐賢翰老師指導翁宸恩、蔡閔丞、王晨楷、盧育丞同學；海事群專題組佳作，由賴宗甫、邱忠達老師指導吳堯鼎、鄭益發、顏浩宸、張侑恩同學；海事群專題組第2名，由李忠德、莊曲霖老師指導黃鼎閎、謝宗翰、吳承諺、張安霓、許恩琦同學。

    澎水校長顏嘉禾表示，澎水5組參賽全數獲獎，是師生長期投入專題實作與技職教育深耕的成果展現，不僅看見學生專業能力的成長，也展現跨領域合作的亮眼表現，未來學校將持續深化跨科合作與實務導向教學，讓學生不僅具備專業技能，更擁有創新思維與團隊合作能力。

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