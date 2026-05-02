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    首頁 > 生活

    媽祖誕辰熱鬧登場！北港迎媽祖5/5登場 雲林3大活動尬場

    2026/05/02 14:56 記者黃淑莉／雲林報導
    國定民俗「北港朝天宮迎媽祖」將在5月5日登場。（資料照）

    國定民俗「北港朝天宮迎媽祖」將在5月5日登場。（資料照）

    農曆3月23日（5月9日）為媽祖壽誕，各地奉祀媽祖的廟宇都有慶祝活動，雲林最大盛事「北港朝天宮迎媽祖」將在5日登場，另還有斗六媽祖文化節、麥寮媽祖宗教文化季活動也從今（2）日起接續登場。

    「北港朝天宮迎媽祖」是國家重要民俗，北港人稱小過年，這幾天北港朝天宮透過臉書粉專邀請大家踴躍參加，活動從5月5日至5月9日，重頭戲有5日及6日媽祖南北巡遶境，廟前及沿線炮點有炸炮（神轎吃炮）、犁炮，另外5日至9日連續5天的真人藝閣遊行，今年有59輛藝閣車。

    斗六媽祖文化節今天起連續2個週末，包括新興宮、受天宮、長和宮、天聖宮，除在8日深夜11點有子時賀誕活動，另各自都有舉辦精彩活動，長和宮有特色餐車市集、天馬戲劇團演出、巡安遶境及扮仙COSPLAY踩街、真人藝閣等。

    新興宮有媽祖公仔風鈴親子彩繪、廟口梨園嘉年華；受天宮有寶寶爬行及搬尿布比賽、祈福晚會及踩街遊行；天聖宮有祈福晚會。

    麥寮媽祖宗教文化季以拱範宮為主軸，有祈福巡幸遶境，5日邀請明華園戲劇團總團演出、8日晚上11點15分祝壽大典、9日及10日有音樂舞台劇阿嬤的歌本、音樂馬戲劇場邦卡的七彩布裙，鄉長許忠富表示，今年結合媽祖文化季、劇場下鄉，引進國家級表演團隊，讓藝術走入日常，提升地方文化競爭力與觀光吸引力，展現麥寮雲林海線首都魅力。

    北港朝天宮迎媽祖重頭戲之一真人藝閣遊行，今年有59輛。（資料照）

    北港朝天宮迎媽祖重頭戲之一真人藝閣遊行，今年有59輛。（資料照）

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