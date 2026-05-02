基隆公車補貼票價、司機加薪 議員認無法改善虧損

基隆市公車運價審議出爐，公車司機將從5月起加薪。（記者盧賢秀攝）

基隆市公車老人「坐到飽」，但司機待遇不理想，出現人力不足、路線調度不穩定的問題。市府最近公告公車新運價，補貼公車處每段票5元，公車司機也將從5月起加薪，加薪幅度約5000元。但市議員認為仍無法改善公車虧損的結構性問題。

基隆公車是由地方政府營運，長期因公車老舊、司機待遇不如民營客運致人力不足，市府僅補貼學生優惠票和老人敬老票的差額，影響服務品質，成為市議員問政焦點，市府承諾召開運價審議委員會，確認運價後再補貼公車處不足的運價，調整公車司機待遇。

請繼續往下閱讀...

交通處今年公告公車運價為30.11元，目前的票價為每段票價15元，也就是每段票都虧損15元，實際運價計算出來後，市府並沒有依實際運價補到足額，每段票僅補貼5元，也不會調漲票價，也就是公車每人每段票仍虧損10元，對公車營運「杯水車薪」。

基隆市公車處長鍾惠存表示，市府補貼營運成本，降低市公車虧損，將從5月起，調整公車司機薪資待遇，預估每位公車司機可增加5000元左右，目前司機仍不足30位左右，正在招聘中。

無黨籍議員陳冠羽表示，公車是高度公共服務性質，市府宣稱財政穩健，為何不優先改善公共運輸，若持續以零碎補貼，不從制度面改革運價與補貼結構，即使汰換為電動公車，也難以解決根本問題，甚至可以有車沒人開的困境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法