南投中寮市地重劃提高土地價值 86％土地規劃住宅區

南投縣「中寮整體開發區一」市地重劃，將規劃約7957平方公尺的住宅區。（南投縣政府提供）

南投縣政府為推動中寮鄉整體開發及促進土地合理利用，辦理「中寮整體開發區一」市地重劃，將於整體開發面積約9168平方公尺土地，規劃約7957平方公尺的第一種住宅區，占開發面積約86.79%，地主重劃後分配回的住宅區土地均面臨道路且可建築使用，提高土地價值。

縣府地政處表示，「中寮整體開發區一」坐落於中寮都市計畫區西側，包括永平路旁廣場兼停車場用地、傳統建築專用區及部分學校用地等，經劃設後迄今未開闢或興建。

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縣府為解決公設保留地問題，促進土地合理、有效利用，參考鄰近分區附帶條件變更為第一種住宅區，並配置必要性公共設施，透過都市計畫公共設施用地專案通盤檢討方式，將本區劃設為整體開發區，以市地重劃方式辦理整體開發。

地政處指出，此案整體開發面積約9168平方公尺，除規劃約7957平方公尺第一種住宅區外，另劃設廣場兼停車場用地、學校用地及道路用地等共約1211平方公尺，未來重劃完成後，透過妥善的公共設施用地規劃與道路系統改善，地主重劃後分配回第一種住宅區土地均面臨道路且可建築使用，減少土地經界糾紛，並消除畸零地等不利土地處分利用問題，提高土地價值。

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