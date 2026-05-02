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    外媒：中國東航132死空難黑盒子公開 機師主動將操縱桿往下推

    2026/05/02 13:18 即時新聞／綜合報導
    外媒稱中國東方航空132死空難黑盒子公開，當中顯示有機師主動將操縱桿往下推。（美聯社）

    外媒稱中國東方航空132死空難黑盒子公開，當中顯示有機師主動將操縱桿往下推。（美聯社）

    中國東方航空MU5735號航班波音737-800客機，2022年3月21日在廣西壯族自治區梧州市藤縣墜毀，機上123名乘客、9名機組人員全數死亡，由於事發前飛機被拍到機頭朝下俯衝的畫面，因此不少人推測是機師輕生帶全機上路，外媒揭露美國國家運輸安全委員會（NTSB）4月29日公開早已傳達給中國的黑盒子內容，當中顯示有機師主動將操縱桿往下推。

    《德國之聲中文網》報導，在東航132死空難發生後，中國商請飛機製造商所在國家（即美國）協助解讀黑盒子，大約過了2個月後，美媒引述知情人士的說法，指稱美方初步調查顯示「駕駛艙內有人故意墜毀飛機」，但中國民航局駁斥這是嚴重誤導公眾的傳言。

    此後，中國當局遲遲不肯揭露黑盒子內容和事故真相，直到近來有人依照美國《資訊自由法》（FOIA）向NTSB申請公開訊息，NTSB於4月29日做出答覆並附上飛行資料記錄器（FDR，和駕駛艙通話記錄器統稱為黑盒子）內容，相關數據隨即被上傳到GitHub和維基百科中．其真實性尚未得到確認。

    從網傳FDR原始資料可以看到，在黑盒子斷電前23秒，失事客機的2台引擎燃油開關均被切斷，緊接著自動駕駛儀也被斷開。斷電前20秒，駕駛艙1側操縱桿被猛地向下推，但並未載明是機長抑或是副機長推的。

    在客機下墜過程中，操縱桿上存在著劇烈且持續的操作，顯示駕駛艙內始終有人在刻意掌控。另外，FDR顯示在俯衝期間，控制橫滾姿態的副翼輸入參數呈劇烈變化，似乎代表著另1名機師在試圖挽救飛機。

    上述資料和航空追蹤網站Flightradar24的雷達資料相符合，失事客機是從原先巡航高度2.9萬英尺（約8840公尺）開始急速俯衝，在72秒內降至7425英尺（約2263公尺），後來飛機一度爬升10秒鐘，但是又再度墜落。

    NTSB和中國民航局的往來郵件顯示，這些資料早在2022年夏季就轉交給了中方，但中國始終沒有公開。去年5月，中國社群瘋傳標題為「中國民用航空局政府訊息公開申請答覆書」的公文，指稱東航空難訊息公布後可能危及國家安全、社會穩定，因此決定不予公開，不過至今仍無法確認這份公文的真假。

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