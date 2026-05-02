好市多亂戳水果阿姨起底是「新北某高中老師」 校方回應了

好市多示意圖。（好市多提供）

一名網友日前發布影片，抱怨在好市多遇到一位阿姨在水果區不斷開盒戳果測試熟度挑選。事後引來大量高中生指認阿姨是一名國文老師，同時還有許多畢業生大爆料，表示她被戲稱為「蛋糕魔人」，有著破壞學生寄放蛋糕的詭異興趣。對此，被指稱是阿姨任職的高中出面回應，難以百分之百確認影像中人是否為校內教職員，未來會加強宣導提醒教職員工應時刻注意個人言行並保持專業自律。

原PO昨日在Threads發文貼出影片 ，表示看到一位長輩打開多盒奇異果挑選，並用手指試戳。他直接上前制止喊「不能這樣」，對方才尷尬走人。貼文引出一票學生，指認這是新北某高中的國文老師，還指控她之前在學校「搖」同學的蛋糕、偷吃別人的便當。

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不過，根據《寰宇新聞》報導，遭控的學校表示，無法透過影片確認當事人身分。至於過去事件，當時未接獲正式申訴，所以沒啟動調查程序。但提醒全體教職員在校外留意言行舉止、社會觀感。

根據《寰宇財經新聞》，被指稱是戳水果阿姨任職高中回應，網路上流傳的側拍影片，難以百分之百確認影片中的人為校內職員，而網上流傳的投訴案件目前無正式申訴紀錄，但未來會加強宣導提醒教職員工應時刻注意個人言行並保持專業自律。

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