連日遭「鄭中央」攻擊 趙少康：我沒要打對台為何這麼有敵意？

前中廣董事長趙少康。（資料照）

前中廣董事長趙少康質疑，軍購特別條例草案並無所謂「黨版」，國民黨前天才以千字文反駁，國民黨大陸事務部主任兼考紀會主委張雅屏今又指黨團已在3月5日決議，卻被「個別人」公開否定，是誰把國防變成政治表演？對此，趙少康接受本報採訪回應，他完全沒有要跟國民黨中央打對台，出發點是為想出一個不會讓別人戴紅帽子、又能守住國民黨底線的方案，不知道國民黨中央為什麼這麼有敵意？

趙少康指出，國民黨團3月5日的「3800億加N」版本是用來「付委」（交付委員會審查）的，付委後還需要經過政黨協商，「在院會表決前，都是可以改變的」，如果是鐵板一塊，如何跟民眾黨協商？就像國會改革法案，黨團決議後也修正過。否則3月5日開過黨團會議，國民黨團總召傅崐萁為什麼在4月29日中午又召開黨團大會討論？而且還說因為沒有結論，所以5月5日要再開一次。

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趙少康表示，國民黨是民主政黨，而且是在野黨，立院黨團最大，每個區域立委大都是超過10萬票選出來的，不分區立委也是靠著區域立委選票產生的，甚至從黨主席到黨中央黨工的薪資、特別費都是靠總統、副總統及立委的得票數獲得補助，黨中央怎麼可以強壓立院黨團？

趙少康強調，他完全是一番好意，提出的通過匡列8100億但只能動支有美國發價書的111億美金，其餘金額凍結，等到新發價書報來經過審查才能動支，而且把國內採購的項目明定編列在年度預算，這樣既符合台中市長盧秀燕、前主席朱立倫的意見，也守住國民黨主席鄭麗文111億美金的底線，還能讓美國滿意，民進黨也可以接受，民主政治就是提出一個大家都不是最滿意，但又都可以接受的方案。

趙少康強調，他完全沒有要跟國民黨中央打對台的意思，出發點是為了想出一個不會讓別人戴紅帽子、又能守住自己底線的方案，不知道國民黨中央為什麼這麼具有敵意？

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