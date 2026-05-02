川普談近日扣押伊朗船隻 稱美國海軍如海盜

美國總統川普談及美國海軍最近開火並扣押伊朗貨船事件時，形容美國海軍有點「像海盜」，在美國與以色列對伊朗戰爭期間，對伊朗港口執行美國的海上封鎖。（法新社）

美國總統川普談及美國海軍最近開火並扣押伊朗貨船事件時，形容美國海軍有點「像海盜」，在美國與以色列對伊朗戰爭期間，對伊朗港口執行美國的海上封鎖。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今天晚上在一場活動上表示：「我們擁有如此優秀的軍隊、一支強大的海軍。」

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他回憶起美軍最近曾對一艘企圖衝撞他所稱「鐵壁」的船隻機艙開火。他似乎是指美國軍艦斯普魯恩斯號（USS Spruance）上月攔截懸掛伊朗旗幟的「圖斯卡號」（Touska）事件，當時圖斯卡號違反封鎖規定，試圖駛往伊朗一處港口。

川普說：「這艘船隻停了下來。他們使用拖船…隨後我們登船，接管了那艘船，我們接管貨物，也接管石油。這是一門非常有利可圖的事業」。他並打趣說，這種行動「就像海盜」一樣。

扣押事件發生時，伊朗軍方稱這是「海上公路搶劫」與「海盜行為」。

根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）在通訊軟體Telegram上的貼文，伊朗軍方當時表示：「我們警告，伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊很快就會對美方的這場武裝海盜行為做出回應並進行報復。」

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