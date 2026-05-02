美逾6成民眾不滿對伊朗開戰 華郵：僅2個月反戰聲浪直逼越戰

美國對伊朗發動攻擊不僅花費數千億鉅資，也在民間引發許多反彈，外媒最新民調顯示，有超過6成民眾認為對伊朗用兵是個錯誤。圖為美國總統川普。（美聯社）

美國對伊朗發動攻擊不僅花費數千億鉅資，也在民間引發許多反彈，外媒最新民調顯示，有超過6成民眾認為對伊朗用兵是個錯誤，媒體指美國總統川普發動伊朗戰爭的不受歡迎程度，已與越戰到1970年代初期及2006年伊拉克戰爭最慘烈時期相當。

根據華盛頓郵報、美國廣播公司新聞網（ABC News）、益普索（Ipsos）民調機構等單位於4月24到28日針對2560名成年民眾進行的民調顯示，大多數美國人都認為對伊朗發動戰爭是個錯誤，這場衝突只會讓美國局勢更加惡化。

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數據顯示有61%的受訪美國人認為對伊朗用兵是個錯誤，這個比例遠高於2003年美國剛入侵伊拉克不久的民調數據（26%），也高於1965年9月時針對越戰（始於1955年）的民調數據（24%），且與2007年1月伊拉克戰爭持續近4年後的數據（64%）很接近。其中越戰是到了1971年有超過5萬名美國人在越南陣亡，才有61%的美國人認為派兵參戰是個錯誤。

報導提到，在本次民調中，多數民主黨人（91%）和獨立人士（71%）認為對伊朗動用武力是錯誤的，不過有79%的共和黨人則認為這是正確的決定。但美伊開戰以來僅約2個月，且官方聲稱陣亡的美軍僅13人，但民調數據卻顯示民眾反戰的程度已達到越戰與伊拉克戰爭持續好幾年後的反對程度。

雖然川普宣稱對伊朗用兵的一大目標是要阻止對方發展核武，但民調也顯示，有高達65%的受訪美國人對於「結束戰爭達成協議能防止伊朗發展核武」沒有信心。且有61%的人認為對伊朗用兵這會增加針對美國人的恐攻風險，56%的人認為會增加與盟友關係惡化風險。

民調也顯示，越來越多的美國人表示，他們的經濟狀況正在惡化，不如川普於2025年剛就任總統時那麼富裕。有23%的美國人表示他們的經濟狀況正在惡化，52%的受訪者表示，目前的收入勉強夠維持現有生活水準，並有24%的受訪者表示，他們的收入正在成長。

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